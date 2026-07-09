Đồng Nai tạm cấm xe trên 3,5 tấn qua cầu tạm Mã Đà để phục vụ xây dựng cầu mới

Để phục vụ thi công cầu Mã Đà, cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đã tạm thời cấm các phương tiện có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông qua cầu tạm Mã Đà, nối xã Tân Lợi với xã Trị An.

Theo đó, lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng tại hai đầu cầu tạm. Trong thời gian thi công hạng mục cầu chính, các xe có tải trọng trên 3,5 tấn không được phép lưu thông qua cầu.

Việc lưu thông sẽ được khôi phục sau khi nhà thầu hoàn thành một số hạng mục của công trình. Đối với xe máy và ôtô con, đơn vị thi công vẫn bố trí lối đi riêng để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Để tránh tình trạng các phương tiện đi đến khu vực cầu rồi phải quay đầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt hệ thống biển báo từ xa, thông tin đầy đủ về phương án phân luồng giao thông.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân chấp hành hướng dẫn, đồng thời chia sẻ với những bất tiện tạm thời nhằm tạo điều kiện cho quá trình thi công diễn ra an toàn, đúng tiến độ.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 9/7, giao thông qua khu vực cầu tạm Mã Đà diễn ra ổn định. Xe máy vẫn lưu thông bình thường, không ghi nhận trường hợp xe tải đi vào khu vực cầu.

Thỉnh thoảng có một số ô tô con qua cầu, trong khi một số tài xế khác sau khi quan sát biển báo đã chủ động quay đầu để lựa chọn lộ trình khác.

Cầu tạm Mã Đà hiện là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Bắc với trung tâm thành phố Đồng Nai.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước sông dâng cao, cầu từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa hoàn toàn để khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khi đó, dự án xây dựng cầu Mã Đà đã chính thức được khởi công. Công trình thuộc nhóm C, cấp III, có chiều dài 210 m, được thiết kế gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ thay thế cầu tạm hiện hữu, góp phần bảo đảm lưu thông an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực./.

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