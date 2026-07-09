Hà Nội phân luồng giao thông dịp kỷ niệm 80 năm Lực lượng An ninh nhân dân

Ngày 9/7, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân - Bộ Công an.

Cụ thể, từ 9 giờ ngày 11/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút; từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 11/7, Công an thành phố tổ chức tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: Cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại; hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến: Cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: Đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Trước đó, ngày 6/7, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Cán bộ, chiến sĩ đội Cảnh sát giao thông số 1 điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo đó, từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9/7, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Từ 7 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 9/7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10/7, Công an thành phố tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ); đồng thời hạn chế xe ô tô cá nhân và xe mô tô lưu thông trên các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

Trong thời gian trên, các phương tiện từ khu vực phía Đông, Đông Bắc thành phố (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng...) đi phía Tây, Tây Bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...) được hướng dẫn lưu thông qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, theo các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III và ngược lại.

Các phương tiện từ khu vực phía Bắc thành phố (Tây Hồ, Đông Anh...) đi phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì...) lưu thông qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố đề nghị, Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Công an thành phố đồng thời yêu cầu người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian diễn ra các sự kiện./.

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