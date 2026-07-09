Tây Ninh quyết tâm giữ đà tăng trưởng hai con số, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ

Ngày 9/7, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 đến 96 xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp khơi thông nguồn lực, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

Hội nghị cũng quán triệt một số nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cơ bản thống nhất các báo cáo, tờ trình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình.

Các ý kiến tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phân tích những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy dư địa tăng trưởng, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã góp phần tạo nên những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, có ý nghĩa tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Mặc dù kết quả đạt được khá toàn diện song nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề.

Vì vậy, các cấp, các ngành phải hành động quyết liệt hơn, khơi thông các nguồn lực phát triển, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn để giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo đó, tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nhất là ba khâu đột phá về bồi thường, giải phóng mặt bằng; phát triển hạ tầng giao thông; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng thời, khẩn trương khắc phục những bất cập trong hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; hoàn thành phân bổ toàn bộ số vốn đầu tư công còn lại trong tháng 7/2026.

Để tạo động lực tăng trưởng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh triển khai quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh và quy hoạch cấp xã; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư gắn với khởi công các công trình trọng điểm ngay trong quý 3/2026.

Các ngành, địa phương cần rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực, xác định rõ động lực, dư địa và giải pháp bù đắp đối với những chỉ tiêu còn thấp.

Tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ và chế biến nông sản; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với chế biến sâu; thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, logistics và phát triển du lịch gắn với lợi thế văn hóa, lịch sử, sinh thái.

Cùng với đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng, cấp nước và xử lý chất thải; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm triển khai, quản lý chặt chẽ tài sản công sau sắp xếp; đồng thời chăm lo tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được hội nghị thống nhất theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"; quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Giữ vững đà tăng trưởng, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ

6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương được triển khai nghiêm túc, kịp thời.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, vận hành ổn định; tỉnh đã hoàn thành sắp xếp 987 ấp, khu phố, giảm 544 đơn vị.

Kinh tế Tây Ninh tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,12%, xếp thứ 8 cả nước và đứng đầu vùng Đông Nam Bộ. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 34.000 tỷ đồng, bằng hơn 61% dự toán, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ ba trong 34 tỉnh, thành phố. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 17,6 tỷ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Du lịch đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 4.450 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ quyền, an ninh biên giới được bảo đảm; quan hệ hợp tác với các địa phương giáp biên của Campuchia tiếp tục được duy trì hiệu quả./.

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