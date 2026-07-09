CEO Nissan sắp công bố thỏa thuận hợp tác dự án với Honda

Giám đốc điều hành (CEO) Nissan, ông Iván Espinosa, vừa xác nhận hai hãng xe Nhật Bản là Nissan và Honda đang thảo luận về các dự án hợp tác chung. Động thái này diễn ra khoảng một năm rưỡi sau khi thương vụ sáp nhập khổng lồ trị giá 60 tỷ USD giữa hai "ông lớn" ngành ô tô này đổ vỡ.

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance, ông Espinosa nhấn mạnh hai hãng hiện chỉ tiến hành đàm phán hợp tác dựa trên các dự án cụ thể, hoàn toàn loại trừ khả năng sáp nhập như kế hoạch từng thất bại hồi tháng 2/2025.

Ông Espinosa cho hay hai bên sẽ không thảo luận về việc sáp nhập, mà tập trung vào các dự án mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Quá trình đàm phán đang diễn ra rất tích cực và có nhiều triển vọng.

Theo ông Espinosa, hai bên dự kiến sẽ chốt thỏa thuận hợp tác trên 3 lĩnh vực trọng tâm. Thứ nhất là năng lực sản xuất tại Mỹ, do cả hai đều đang cần mở rộng sản lượng và phát triển một số dòng sản phẩm tại thị trường này. Thứ hai là phần cứng cho cấu trúc xe điện (EV), đi kèm việc thảo luận mở về khả năng dùng chung một nền tảng phần mềm và mức độ chia sẻ công nghệ. Cuối cùng là nguồn cung cấp pin cho các dòng xe hybrid tại Mỹ, phân khúc mà Nissan đánh giá đang có nhu cầu tăng cao.

Cách tiếp cận mang tính xây dựng hiện nay trái ngược hoàn toàn với căng thẳng trước đó khi thương vụ sáp nhập đổ vỡ. Nếu thành công, thỏa thuận cũ có thể đã tạo ra nhà sản xuất ôtô lớn thứ 3 thế giới, với Mitsubishi đóng vai trò đối tác phụ. Tuy nhiên, đàm phán đi vào ngõ cụt do Honda muốn biến Nissan thành công ty con, trong khi Nissan kiên quyết bảo vệ vị thế đối tác bình đẳng.

Kể từ sau sự cố đó, bức tranh tài chính của hai công ty đã chứng kiến sự đảo chiều ngoạn mục.

Dưới sự chèo lái và kế hoạch tái cơ cấu của CEO Espinosa, Nissan đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động hàng năm trở lại.

Hãng xe này đang lấy lại phong độ ấn tượng với 16 tháng liên tiếp tăng trưởng doanh số tại Mỹ.

Nissan cũng tung ra kế hoạch làm mới các dòng sản phẩm, bao gồm việc hồi sinh dòng SUV Xterra, ra mắt mẫu xe hybrid Rogue EREV mạnh mẽ hơn và thậm chí là một mẫu xe thể thao số sàn mới dành cho giới đam mê tốc độ.

Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Honda lại rơi vào vòng xoáy khó khăn khi lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận báo cáo tài chính cả năm chìm trong sắc đỏ. Tình thế hiện tại gần như đảo ngược hoàn toàn so với vị thế của hai hãng trước thời điểm đàm phán sáp nhập.

Dù vậy, CEO Espinosa vẫn đánh giá cao việc hợp tác với Honda trên các dự án cụ thể, coi đây là nước cờ đôi bên cùng có lợi thay vì bó buộc trong mô hình công ty mẹ-con.

Giới quan sát kỳ vọng hai “gã khổng lồ” ôtô Nhật Bản sẽ đưa ra tuyên bố chính thức vào thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý trong mùa Hè này./.

Thị trường xe điện châu Âu giảm tốc, Nissan thu hẹp đầu tư tại Anh Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, thị phần doanh số của Nissan tại thị trường này đã giảm xuống 2,2% vào năm 2025, so với mức 3,9% của 10 năm trước.