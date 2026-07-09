Thị trường xe năng lượng mới Trung Quốc giữ vững đà tăng trưởng

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) ngày 9/7 đã công bố số liệu mới nhất cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường xe năng lượng mới của nước này đã tăng trưởng ổn định về sản lượng, doanh số và xuất khẩu.

Cụ thể, sản lượng và doanh số xe năng lượng mới đạt lần lượt 7,438 triệu chiếc và 7,446 triệu chiếc, tăng 6,7% và 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6, doanh số tiêu thụ xe năng lượng mới chiếm gần 60% tổng doanh số xe mới bán ra.

Chỉ tính riêng trong tháng 6/2026, sản lượng và doanh số bán xe năng lượng mới đạt lần lượt 1,598 triệu chiếc và 1,643 triệu chiếc, đều tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ doanh số bán xe năng lượng mới trong tổng doanh số bán xe mới tiếp tục tăng, đạt 58,5%.

Về xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm, lượng xe xuất khẩu đạt 5,096 triệu chiếc, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu xe năng lượng mới đạt 2,355 triệu chiếc, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trần Sĩ Hoa (Chen Shihua), Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, cho biết kể từ đầu năm nay, xuất khẩu xe năng lượng mới đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ôtô.

Đà tăng trưởng xuất khẩu nhanh này phản ánh rõ nét quá trình chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp ôtô của Trung Quốc, cũng như sự gia tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Trước đó, ngày 8/7, BYD đã xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 17 triệu tại nhà máy Tây An, và chiếc sedan gia đình cỡ lớn mới Seal 08 đã trở thành chiếc xe thứ 17 triệu cũng được xuất xưởng.

Xe năng lượng mới thứ 17 triệu của BYD đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy Tây An (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Tại điểm này, BYD đã chính thức trở thành hãng ôtô đầu tiên trên thế giới xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 17 triệu, làm mới đà “tăng tốc” phát triển của ngành xe năng lượng mới toàn cầu và thiết lập một tầm cao mới cho ngành năng lượng mới.

Thị trường xe năng lượng mới toàn cầu ngày càng cạnh tranh gay gắt, với quá trình hợp nhất ngành công nghiệp ngày càng mạnh mẽ. BYD, dựa trên nền tảng công nghệ vững chắc, danh mục sản phẩm toàn diện và chiến lược toàn cầu hoàn thiện, đã duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành.

Trong nửa đầu năm nay, tổng doanh số bán hàng của BYD đạt 1.808.511 xe, trong đó 789.367 xe là xe du lịch và xe bán tải bán ra nước ngoài, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng tại thị trường nước ngoài của hãng này./.

Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc trong tháng 5 tăng mạnh Riêng lượng xe điện thuần và xe hybrid sạc điện xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, đạt khoảng 435.000 xe, chiếm hơn 1/2 tổng xuất khẩu ôtô trong tháng 5.