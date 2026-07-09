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Giá vàng thế giới giảm khi căng thẳng Mỹ-Iran làm tăng nỗi lo lạm phát

Dù vàng thường được coi là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng sức hấp dẫn của nó lại giảm đi khi lãi suất tăng, bởi nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các kênh có lãi suất hấp dẫn hơn.

Vân Anh
(Ảnh: Vietnam+)
(Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 9/7, dao động quanh mức thấp nhất trong một tuần.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.068,77 USD/ounce; giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2026 tại Mỹ cũng giảm nhẹ 0,1% xuống 4.077,60 USD/ounce.

Nguyên nhân là do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang tại eo biển Hormuz. Việc này đẩy giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia tại OANDA, cho biết thị trường đang kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất ngay từ quý 1 năm 2027.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy 68% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tới và 87% khả năng nâng tiếp vào tháng 1/2027.

Hiện tại, giới đầu tư đang thận trọng theo dõi tình hình khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trở nên mong manh.

Dù vàng thường được coi là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng sức hấp dẫn của nó lại giảm đi khi lãi suất tăng, bởi nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các kênh có lãi suất hấp dẫn hơn.

Trước xu hướng này, Bank of America đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 4.360 USD/ounce, giảm 14% so với trước đó.

Cũng trong phiên giao dịch giá bạc giảm 0,5% xuống 57,98 USD/ounce, trong khi platinum tăng 1,1% lên 1.595,51 USD/ounce và palladium tăng 0,9% lên 1.224,12 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 37 phút công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 146,00-149,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá vàng #đầu tư vàng
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