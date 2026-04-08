Quốc vương giàu nhất châu Phi đầu tư 750 triệu USD để tăng mạnh sản lượng vàng

Tập đoàn khai khoáng Managem của Maroc, thuộc sở hữu của quỹ đầu tư Al Mada do Hoàng gia điều hành dưới thời Quốc vương Mohammed VI, vừa công bố kế hoạch đầu tư 750 triệu USD nhằm tăng 134% sản lượng vàng tại các dự án ở châu Phi vào năm 2030.

Theo kế hoạch, sản lượng vàng của Managem dự kiến tăng từ 213.000 ounce năm 2025 lên khoảng 500.000 ounce mỗi năm vào cuối thập kỷ. Đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh giá vàng toàn cầu tăng mạnh, tạo động lực thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp.

Managem hiện hoạt động tại nhiều quốc gia châu Phi, với các dự án chủ lực ở Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon và Senegal.

Đồng thời, tập đoàn cũng đang mở rộng sang Guinea và Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) nhằm củng cố vị thế trong ngành khai khoáng khu vực.

Giám đốc điều hành Imad El Tumi nhấn mạnh vàng tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển của công ty, khi nhu cầu toàn cầu duy trì ở mức cao.

Trong năm 2025, lợi nhuận ròng của Managem tăng vọt 384%, đạt 322 triệu USD, trong khi doanh thu tăng 55% lên 1,3 tỷ USD, chủ yếu nhờ giá vàng tăng mạnh.

Các dự án mới cũng đang được triển khai, trong đó dự án Etéké tại Gabon dự kiến đi vào khai thác từ năm 2028 với sản lượng khoảng 60.000 ounce/năm.

Dự án Karita tại Guinea, hiện trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, có thể đạt sản lượng 200.000 ounce/năm từ năm 2029.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì ở mức cao, dao động quanh 4.600-4.650 USD/ounce đầu năm 2026, nhiều tổ chức tài chính dự báo kim loại quý này có thể tiếp tục tăng.

Các khoản đầu tư của Managem được kỳ vọng tận dụng xu hướng thuận lợi của thị trường, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành khai khoáng châu Phi./.

