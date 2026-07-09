Đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Ninh Bình

Nhờ triển khai đồng bộ giải pháp cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Ninh Bình ngày càng được cải thiện, tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Môi trường cải thiện, doanh nghiệp tăng trưởng tích cực

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường phối hợp rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cùng đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được duy trì vận hành ổn định, kết nối với các hệ thống của Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong 2 quý đầu của năm 2026, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt hơn 347.800 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cuối năm 2025.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục cơ cấu hoạt động theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, ngành kinh tế có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 436.800 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2025.

Chuyển biến tích cực thể hiện qua sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký. Đến nay, toàn tỉnh có 26.320 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 3.520 doanh nghiệp, tương đương 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại các khu công nghiệp của Ninh Bình hiện có 1.153 dự án đầu tư thứ cấp; trong đó 558 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 10,96 tỷ USD và 595 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 137.673 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã thành lập 60 cụm công nghiệp, trong đó 26 cụm đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 670 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 39.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Cheng Ching Hsiang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Bình.

Nhà máy AVC tại Khu công nghiệp Đồng Văn III đi vào hoạt động từ năm 2020 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, nhà máy đạt doanh thu 1,1 tỷ USD, tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động.

Từ tháng 4/2026, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tản nhiệt cho máy chủ, hệ thống tản nhiệt nước và các linh kiện công nghệ cao tại Khu công nghiệp Kim Bảng I. Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy tạo thêm khoảng 20.000 việc làm.

Theo ông Vũ Minh Hưng - Trưởng Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Châu, được sự hỗ trợ, hướng dẫn tích cực từ các sở, ngành của tỉnh, sự phối hợp của các địa phương, toàn bộ diện tích dự án Khu công nghiệp Minh Châu giai đoạn 1 được bàn giao mặt bằng sạch cùng thời điểm, tạo thuận lợi rất lớn cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, bảo đảm tiến độ hoạt động theo đúng cam kết với tỉnh.

Trong 6 tháng qua, Ninh Bình có hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 1.000 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển kinh tế của tỉnh tiếp tục được củng cố; đồng thời phản ánh hiệu quả của giải pháp cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp tại Ninh Bình. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ, xuất khẩu thu hẹp; giá nguyên vật liệu, chi phí vận tải, logistics và chi phí sản xuất duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính, quản trị và khả năng cạnh tranh còn hạn chế; việc tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường còn nhiều khó khăn.

Theo Thống kê tỉnh Ninh Bình, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.397 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc hoàn tất thủ tục giải thể. So sánh với tình hình thực hiện chung, số doanh nghiệp giải thể vẫn ở mức cao, cho thấy một bộ phận doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khả năng tiếp cận vốn, biến động chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ chưa ổn định tiếp tục là những thách thức đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, quy mô vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp có xu hướng giảm, cho thấy các doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Giải phóng mặt bằng của một số dự án lớn vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện của dự án, nhất là các dự án phải thực hiện bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất hoặc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Vẫn còn tình trạng thiếu nguồn cung đất san lấp, cát để triển khai thi công các dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, khiến giá nguyên vật liệu tăng cao; còn nhiều dự án lớn chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Nguồn lực dành cho hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường còn hạn chế.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng, thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và quyết liệt nhiệm vụ được giao về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo gắn với chuyển đổi số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát lại công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để khắc phục hạn chế, bất cập thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Phát huy tối đa các nguồn lực, tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tập trung rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc về cơ chế, chính sách để khơi thông điểm nghẽn về huy động, sử dụng nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, minh bạch hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tỷ lệ lấp đầy trên cơ sở thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030./.

Ninh Bình: Ưu tiên nhà ở cho thuê gần khu công nghiệp, khu kinh tế UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường khẩn trương hoàn thành rà soát, thống kê nhu cầu nhà ở cho thuê ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị; đánh giá khả năng chi trả của người dân.

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