Điện mặt trời và xu hướng tất yếu từ triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026

Từ ngày 8-9/7 năm 2026, Trung tâm Triển lãm Hội nghị Sky Expo tại Công viên Phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, đã trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo với Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 – sự kiện thường niên lớn nhất Việt Nam về điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức, triển lãm năm nay có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị triển lãm, 5.500 người tham dự và 120 diễn giả. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới một tương lai năng lượng sạch, bền vững và cạnh tranh hơn.

Điện mặt trời và lưu trữ: Ứng dụng đa dạng, động lực phát triển kinh tế

Sự hiện diện của hàng trăm gian hàng với các giải pháp từ pin quang điện, hệ thống lưu trữ bằng pin (BESS), bộ biến tần, đến trạm sạc xe điện và nền tảng quản lý năng lượng thông minh đã cho thấy điện mặt trời không còn là lựa chọn thử nghiệm mà đã trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển của nhiều ngành. Các ứng dụng được trưng bày tại triển lãm bao phủ từ quy mô hộ gia đình, khu thương mại, khu công nghiệp cho đến các dự án điện mặt trời áp máy và trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn. Đặc biệt, bối cảnh pháp lý mới với Nghị định 243/2026/NĐ-CP vừa được ban hành, yêu cầu tích hợp hệ thống lưu trữ pin và tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho mua bán điện trực tiếp, đã tiếp thêm động lực cho thị trường.

Các ứng dụng trưng bày tại triển lãm bao phủ từ quy mô hộ gia đình, khu thương mại, khu công nghiệp cho đến các dự án điện mặt trời áp mái và trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Doanh nghiệp nội địa khẳng định vị thế với pin lưu trữ chất lượng cao

Là một trong những thương hiệu nổi bật tại triển lãm, YJC Power (Công ty Trách nhiệm hữu hạn YJC Power) – đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng – đã thu hút sự quan tâm lớn. Được thành lập từ năm 2016, YJC Power chuyên cung cấp các giải pháp lưu trữ điện mặt trời một cửa, từ pin dung lượng thấp cho hộ gia đình đến hệ thống tủ pin cao áp cho các dự án công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Ông Từ Văn Long, Giám đốc đại diện Bán hàng YJC Power tại Việt Nam nhấn mạnh: “Thị trường Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về các giải pháp lưu trữ năng lượng ổn định, an toàn và chi phí hợp lý. Các sản phẩm pin Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) của chúng tôi có tuổi thọ lên đến hơn 6.000 chu kỳ sạc xả, tương thích với hầu hết các dòng biến tần phổ biến và được bảo hành 10 năm, đáp ứng được cả nhu cầu của hộ gia đình lẫn doanh nghiệp trong bối cảnh giá điện biến động”. Đại diện YJC Power cũng cho biết, việc tham gia triển lãm là cơ hội để giới thiệu các dòng sản phẩm mới, đồng thời khẳng định năng lực sản xuất và cung ứng của một doanh nghiệp nội địa trước sự cạnh tranh quốc tế.

Khách tham quan quan tâm các sản phẩm pin Lithium Iron Phosphate đáp ứng nhu cầu của hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh giá điện có nhiều biến động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Doanh nghiệp ngoại quốc mang công nghệ tiên tiến và mở rộng hợp tác

Ở chiều ngược lại, sự góp mặt của các doanh nghiệp nước ngoài đã mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến và tầm nhìn chiến lược cho thị trường. Eenovance, một công ty công nghệ toàn cầu chuyên về các giải pháp lưu trữ năng lượng tiên tiến, đã có lần đầu tham gia triển lãm tại Việt Nam.

Được thành lập năm 2020 và hiện đang hoạt động tại hơn 50 quốc gia, Eenovance trưng bày các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) thông minh, hiệu quả và đáng tin cậy cho các ứng dụng dân dụng, thương mại, công nghiệp và quy mô tiện ích. Nổi bật gian hàng đơn vị này là các giải pháp tích hợp hoàn chỉnh dựa trên nền tảng công nghệ lõi tự phát triển bao gồm Hệ thống Quản lý Năng lượng (EMS), Hệ thống Quản lý Pin (BMS) và Hệ thống Chuyển đổi Điện năng (PCS). Với nhà máy sản xuất rộng hơn 20.000 mét vuông cùng công suất hàng năm vượt 6,5 GWh, sản phẩm của Eenovance đã được chứng nhận bởi UL, IEC, EU, CE và UN 38.3, với hơn 300.000 thiết bị đã được bàn giao trên toàn cầu.

YJC Power giới thiệu hệ thống Pin lưu trữ công suất 261kWh, sử dụng trong lĩnh vực Thưong mại Công Nghiệp - C&I. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đ.ại diện Eenovance chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng sạch năng động và tiềm năng nhất khu vực. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp lưu trữ năng lượng tích hợp, không chỉ cho các hộ gia đình mà còn cho các khu công nghiệp và thương mại. Với công nghệ lõi tự phát triển và năng lực sản xuất quy mô lớn, Eenovance cam kết mang đến cho khách hàng Việt Nam những giải pháp lưu trữ an toàn, thông minh và tối ưu chi phí, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững tại đây”.

Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 không chỉ là sự kiện trưng bày công nghệ mà còn là bức tranh toàn cảnh về một ngành công nghiệp đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Với sự tham gia của doanh nghiệp nội địa và quốc tế, cùng những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng đang khẳng định vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, giảm chi phí và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Việt Nam./.

Eenovance trưng bày các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) thông minh, hiệu quả và đáng tin cậy cho các ứng dụng dân dụng, thương mại-công nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)