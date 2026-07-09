EU đối mặt thách thức nạp đầy dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tăng đáng kể nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong mùa Hè năm nay để nạp đầy lượng dự trữ trước mùa Đông, trong bối cảnh giá khí đốt duy trì ở mức cao và cạnh tranh nguồn cung trên thị trường quốc tế ngày càng gay gắt.

Theo Cơ quan Hợp tác các cơ quan quản lý năng lượng của EU (ACER), các kho dự trữ khí đốt của EU chỉ đạt 28% công suất tính đến ngày 1/4, thời điểm bắt đầu mùa bơm bổ sung khí, mức thấp nhất trong 4 năm.

Điều này làm dấy lên lo ngại “lục địa già” sẽ gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu dự trữ tối thiểu 90% trước ngày 1/11 theo quy định được ban hành sau xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng mua tích trữ gây biến động giá, Ủy ban châu Âu đã cho phép một số quốc gia thành viên linh hoạt hơn, với mức dự trữ tối thiểu có thể xuống tới 70% trong những điều kiện đặc biệt.

ACER ước tính để đạt mục tiêu 90%, EU cần tăng khoảng 13% lượng LNG nhập khẩu so với năm 2025. Trong trường hợp duy trì mức nhập khẩu như năm ngoái, châu Âu nhiều khả năng chỉ có thể nâng tỷ lệ dự trữ lên khoảng 80%.

Theo báo cáo, giá khí đốt tăng do tác động từ xung đột tại Trung Đông và những gián đoạn liên quan đến eo biển Hormuz đang làm giảm động lực bơm khí vào kho của các doanh nghiệp.

Mặc dù LNG từ Qatar chỉ chiếm khoảng 8% tổng lượng nhập khẩu của EU trong năm 2025, thị trường khí đốt châu Âu vẫn chịu tác động mạnh từ biến động giá toàn cầu và sự cạnh tranh quyết liệt với các khách hàng châu Á.

Các chuyên gia của công ty phân tích thị trường Kpler cho biết nhu cầu LNG tại châu Á tăng mạnh trong tháng Năm và Sáu, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ, đã khiến lượng LNG cập cảng châu Âu giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu của Kpler cho thấy lượng LNG nhập khẩu của EU trong 2 tháng này thấp hơn khoảng 2,37 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ACER, hệ thống hạ tầng tiếp nhận và tái hóa khí của EU vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nhập khẩu bổ sung nếu nguồn cung được đảm bảo. Tuy nhiên, kế hoạch từng bước chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga theo các hợp đồng ngắn hạn cũng sẽ tiếp tục thu hẹp nguồn cung của khối.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen khẳng định mục tiêu lâu dài của EU là chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ Nga nhằm tăng cường an ninh năng lượng, củng cố khả năng chống chịu của thị trường./.

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.