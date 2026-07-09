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Xăng E10RON95-III giảm 412 đồng, dầu diesel tăng 569 đồng từ 15 giờ 9/7

Bộ Công Thương vừa công bố điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ hôm nay, theo đó xăng giá xăng E10RON95-III giảm 412 đồng/lít, còn giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít.

Hồng Kiều
Mua bán xăng sinh học tại một cửa hàng của Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Mua bán xăng sinh học tại một cửa hàng của Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (9/7).

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 812 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III không cao hơn 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.745 đồng/lít (tăng 569 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.735 đồng/kg (giảm 318 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 0 đồng/lít với dầu diesel và 400 đồng/kg với dầu mazut.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2/7, xăng E5RON92 giảm 1.055 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 788 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 690 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm giảm 977 đồng/kg./.

(Vietnam+)
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