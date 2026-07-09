Giá dầu WTI có thể tăng lên 80 USD mỗi thùng nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài

Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên chiều 9/7 sau khi tăng mạnh ở phiên trước do thị trường đánh giá tác động từ các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Vào khoảng 14 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,1% lên 78,08 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,2% lên 73,65 USD/thùng.

Trước đó, giá của cả hai loại dầu đều tăng hơn 1 USD sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Giá dầu cũng được hỗ trợ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Chuyên gia phân tích Linh Tran của XS.com nhận định giá dầu WTI sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Theo bà, nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài, giá dầu có thể tăng lên 80 USD/thùng. Ngược lại, nếu tình hình Trung Đông hạ nhiệt, giá dầu sẽ chịu sức ép từ lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng, sản lượng trong nước ở mức cao và kế hoạch tăng sản lượng của các nước sản xuất.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trở lại trong tuần trước, lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tư, do xuất khẩu giảm.

Trong khi đó, chuyên gia Suvro Sarkar của DBS Bank cho rằng rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông nhận định giá dầu vẫn có xu hướng giảm trong trung hạn, dù sẽ còn tiếp tục biến động do những lo ngại về xung đột chưa sớm lắng dịu./.

Giá dầu thị trường thế giới lên mức cao nhất trong hơn hai tuần Chốt phiên 9/7, giá dầu Brent kỳ hạn tăng hơn 5% lên 78,02 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 73,52 USD/thùng.