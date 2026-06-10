Giá vàng giảm mạnh sau cơn sốt: Nhà đầu tư cần thận trọng hơn

Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, giá vàng trong nước đã giảm gần 54 triệu đồng/lượng, dấu hiệu đi xuống vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong bối cảnh biến động giá vàng liên tục, cộng với chênh lệch giá mua/giá bán ra ở mức cao, việc đầu tư lướt sóng ngắn hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó thu hồi vốn.

Chênh lệch với thế giới thu hẹp nhanh

Khảo sát thị trường cho thấy, giá vàng miếng SJC ngày 10/6 tại các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Doji và Phú Quý được niêm yết quanh 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm hơn 5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp cũng giảm mạnh. Dù vậy, các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì chênh lệch mua vào - bán ra ở mức khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm kéo dài từ đầu tháng 2 đến nay đã gần như xóa sạch mức tăng của vàng trong tháng 1. Riêng phiên 8/6 ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá vàng trong nước mất từ 7-9 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên giao dịch. Còn tính từ đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng cuối tháng 1, giá vàng SJC đến thời điểm hiện nay đã giảm hơn 54 triệu đồng/lượng.

Điểm tích cực là khoảng cách giữa hai thị trường đã thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 6-7 triệu đồng/lượng, trong khi tuần trước vẫn ở quanh mức 12 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch tương đối hiếm gặp nếu nhìn lại 3-5 năm gần đây, khi giá vàng trong nước thường cao hơn giá thế giới từ vài chục triệu đồng mỗi lượng, có thời điểm lên tới 20-25 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng đà giảm của vàng chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi tâm lý thị trường và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu. Dòng tiền đầu cơ đang tạm thời rời các tài sản trú ẩn an toàn để chuyển sang những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn.

Áp lực lớn nhất đến từ triển vọng lãi suất của Mỹ. Các số liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt, làm gia tăng khả năng lãi suất thực tiếp tục ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, đồng USD duy trì sức mạnh, trong khi căng thẳng địa chính trị chưa leo thang thành các cú sốc lớn, khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu.

Vì sao dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường?

Khảo sát tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho thấy, dù giá vàng giảm sâu nhưng không xuất hiện cảnh xếp hàng mua bán hay tình trạng khan hiếm nguồn cung như trước. Giao dịch diễn ra bình thường, nhu cầu mua và bán đều được đáp ứng.

Theo nhân viên một số cửa hàng, nguồn cung vàng hiện khá dồi dào, khách mua số lượng lớn cũng không bị hạn chế. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư lại khá thận trọng.

Nhiều người mua vàng ở vùng giá cao đang chịu khoản lỗ lớn nhưng chưa muốn bán ra vì lo ngại giá có thể phục hồi. Trong khi đó, không ít người có ý định mua mới lại chần chừ do lo ngại giá còn tiếp tục giảm.

Các cửa hàng vàng cho biết dù giá vàng giảm nhưng không còn cảnh xếp hàng mua như trước. (Nguồn: TTXVN)

Anh Nguyễn Nam (Hà Nội) cho biết sau Tết đã dùng tiền nhàn rỗi mua 3 cây vàng nhẫn với giá 183,8 triệu đồng/cây. Với mức giá thu mua hiện quanh 138,3 triệu đồng/cây, anh đang lỗ khoảng 45,5 triệu đồng/cây, tương đương hơn 136 triệu đồng cho cả 3 cây vàng.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hường, một nhà đầu tư tại Hà Nội, cho biết đã mua 5 lượng vàng ở vùng giá gần 159 triệu đồng/lượng với kỳ vọng giá tiếp tục tăng. Sau các phiên điều chỉnh mạnh, khoản lỗ tạm tính đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

"Nhiều người như tôi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bán ra thì lỗ lớn, còn tiếp tục nắm giữ cũng rất áp lực vì chưa ai biết giá vàng đã tạo đáy hay chưa," chị Hường chia sẻ.

Không chỉ giá giảm mạnh, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng tăng từ 3 triệu đồng/lượng lên 4 triệu đồng/lượng rồi 5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư mua vàng gần như chịu lỗ ngay khi giao dịch hoàn tất.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro “bắt đáy” vàng

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, Đại học Nguyễn Trãi nhận định việc giá vàng giảm sâu chưa đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy. Điều nhà đầu tư cần quan tâm không phải giá đã giảm bao nhiêu mà là các yếu tố sẽ chi phối xu hướng của kim loại quý trong thời gian tới.

Theo ông Huy, đợt giảm hiện nay phản ánh quá trình điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Dù vậy, vàng vẫn giữ vai trò tài sản phòng thủ quan trọng trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất định.

Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ giá vàng đã bớt thuận lợi. Lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu quay trở lại, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lập trường thận trọng đối với việc hạ lãi suất. Mặt bằng lãi suất cao tiếp tục nâng sức hấp dẫn của đồng USD và các tài sản sinh lời, qua đó gây áp lực lên vàng. Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực về thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn.

Ông Huy cho rằng vàng nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn tích lũy hơn là chuẩn bị cho một chu kỳ tăng mạnh mới. Vì vậy, thay vì cố gắng "bắt đáy", nhà đầu tư nên ưu tiên phân bổ tài sản hợp lý, mua tích lũy từng phần và đa dạng hóa danh mục. Vàng vẫn cần có tỷ trọng phù hợp để bảo vệ tài sản, nhưng không nên là kênh đầu tư duy nhất.

Chuyên gia cảnh báo dù giá vàng giảm nhưng đừng vội bắt đáy khi rủi ro còn hiện hữu. (Ảnh: Vietnam+)

Ở góc độ dài hạn, Tiến sỹ Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, cho biết giá vàng thế giới đã giảm mạnh từ vùng đỉnh 5.595 USD/ounce hồi tháng 2/2026 xuống khoảng 4.207 USD/ounce ngày 10/6.

Theo ông Hiển, giá vàng vẫn có thể biến động mạnh trước các sự kiện chính trị và chính sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo kịch bản cơ sở, nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, giá dầu ổn định và Mỹ tiếp tục tái cấu trúc kinh tế toàn cầu, giá vàng thế giới có thể dao động trong vùng 3.500-4.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Các chuyên gia đều lưu ý rằng giai đoạn hiện nay là lời nhắc rõ ràng về quản trị rủi ro trong đầu tư. Sau những nhịp tăng nóng, thị trường luôn có thể xuất hiện các đợt điều chỉnh mạnh. Vì vậy, thay vì đặt cược vào khả năng dự báo chính xác đáy của thị trường, nhà đầu tư cần ưu tiên chiến lược phân bổ vốn hợp lý và đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu rủi ro./.

Giá vàng chạm đáy 11 tuần trước khả năng lãi suất tiếp tục ở mức cao Vào lúc 13 giờ 58 ngày 10/6, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 4.206,08 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23/3; giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng giảm xuống mức 4.228 USD/ounce.