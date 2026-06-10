Giá vàng chạm đáy 11 tuần trước khả năng lãi suất tiếp tục ở mức cao

Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần trong chiều 10/6, khi giá dầu vọt tăng do xung đột Trung Đông tái bùng phát làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất.

Vào lúc 13 giờ 58 ngày 10/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 4.206,08 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23/3. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng giảm 1,4% ở mức 4.228 USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi Mỹ và Iran thực hiện các cuộc không kích lẫn nhau vào ngày 9/6. Những diễn biến này đã đẩy giá dầu tăng thêm 1%, củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát.

Các tài sản không sinh lời như vàng thường chịu áp lực lớn trong môi trường lãi suất cao do chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này tăng lên.

Các nhà phân tích tại nền tảng giao dịch Tastylive nhận định nếu giá vàng phá vỡ mốc 4.100 USD/ounce, quỹ đạo giá có thể thay đổi và quay về hướng 3.500 USD/ounce vào cuối năm nay.

Thị trường cũng đang chờ đợi các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào cuối ngày hôm nay và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 11/6 để đánh giá rõ hơn về quan điểm chính sách tiền tệ của Fed.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 64,59 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 3% xuống 1.675,50 USD/ounce.Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ ngày 10/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,30-138,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng bốc hơi thêm 3,8 triệu đồng, SJC về ngưỡng 140 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng 10/6 tiếp tục lao dốc theo xu hướng giảm của vàng thế giới, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.