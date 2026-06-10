Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh, SJC xuống ngưỡng 138,8 triệu đồng mỗi lượng

Chiều nay (10/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục đi xuống, chiều bán ra về dưới mốc 139 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vào thời điểm 14 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 133,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 5 triệu đồng so với mở cửa phiên ngày 10/6.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý cũng điều chỉnh về ngưỡng 133,8-138,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên sáng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.190 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn khoảng 5,5 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng bốc hơi thêm 3,8 triệu đồng, SJC về ngưỡng 140 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng 10/6 tiếp tục lao dốc theo xu hướng giảm của vàng thế giới, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.