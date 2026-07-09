Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 2026

Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng đồng thời tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 với lãi suất hấp dẫn.

Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10/7/2026 đến ngày 31/7/2026 tại Trụ sở chính và tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc và thông qua đại lý phát hành Công ty cổ phần chứng khoán Agribank - Agriseco.

Với thủ tục đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần số tiền tối thiểu 100.000 đồng là đã có thể dễ dàng sở hữu trái phiếu của Agribank để tích lũy với kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 01 năm/lần.

Lãi suất hấp dẫn của trái phiếu Agribank là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2,0%/năm và 2,5%/năm áp dụng trong 05 năm cuối của kỳ hạn.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, trái phiếu Agribank sẽ đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để các nhà đầu tư có thể lưu ký thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Với tổng tài sản vượt 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động trên 2,5 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đầu tư Tam nông. Nguồn vốn được Agribank cân đối bền vững, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và các dự án trọng điểm quốc gia./.

Chính phủ bổ sung thêm gần 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank Agribank nhận thêm gần 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ từ Chính phủ, nâng tổng vốn lên hơn 81.000 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghệ ngân hàng.