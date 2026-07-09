SHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”: Tự động sinh lời tới 6%

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, mang đến giải pháp tài chính thông minh giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong chi tiêu và quản lý tài chính hằng ngày.

Chỉ cần bật tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA, phần tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán của khách hàng có thể tự động sinh lời với mức tối đa lên tới 6%/năm, đồng thời khách hàng vẫn chủ động chi tiêu, thanh toán và sử dụng tiền linh hoạt mỗi ngày.

Với Sinh lời nhàn tênh, SHB mang đến một giải pháp giúp tiền trong tài khoản không “ngủ quên.” Khách hàng chỉ cần bật tính năng một lần trên SHB SAHA, lựa chọn tài khoản thanh toán và thiết lập số dư duy trì theo nhu cầu. Khi số dư trong tài khoản vượt ngưỡng đã cài đặt, hệ thống sẽ tự động đưa phần tiền nhàn rỗi sang sinh lời.

Điểm nổi bật của tính năng này là giúp khách hàng vừa tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, vừa duy trì sự linh hoạt trong chi tiêu. Toàn bộ số dư trong tài khoản vẫn có thể được sử dụng khi cần giao dịch, thanh toán hoặc phát sinh nghĩa vụ tài chính. Hệ thống sẽ tự động xử lý phần số dư sinh lời để bảo đảm nhu cầu sử dụng tiền của khách hàng, giúp dòng tiền luôn ở trạng thái vừa sinh lời, vừa sẵn sàng phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ gia tăng hiệu quả sử dụng tiền, Sinh lời nhàn tênh còn được thiết kế để khách hàng dễ tiếp cận và dễ sử dụng ngay từ lần đầu trải nghiệm. Toàn bộ quá trình từ tìm hiểu, kích hoạt tính năng, đến theo dõi hiệu quả sinh lời đều được thực hiện 100% online trên ứng dụng SHB SAHA, không cần ra quầy, không cần thủ tục phức tạp.

Bên cạnh đó, SHB cũng chú trọng yếu tố minh bạch và an tâm trong quá trình sử dụng. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi lãi hiện tại, lãi đang tích lũy, lịch sử nhận lãi, bảng sao kê lãi, lịch sử giao dịch… trực tiếp trên ứng dụng. Mọi thông tin về dòng tiền và hiệu quả sinh lời đều được hiển thị rõ ràng, trực quan, giúp khách hàng luôn chủ động kiểm soát tài chính của mình.

Sinh lời nhàn tênh được SHB phát triển với mục tiêu mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tài chính nhẹ nhàng hơn: tiền vẫn vận động và gia tăng giá trị mỗi ngày, còn khách hàng bớt phải bận tâm về việc tối ưu từng khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản. Đây cũng là bước đi tiếp theo của SHB trong hành trình phát triển các giải pháp ngân hàng số thông minh, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, đồng thời gia tăng giá trị thực trên từng điểm chạm số.

SHB không ngừng đổi mới sáng tạo, mang đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại cho khách hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Đại diện SHB cho biết: “Với Sinh lời nhàn tênh, SHB mong muốn giúp khách hàng tối ưu tiền nhàn rỗi theo cách đơn giản, linh hoạt và an tâm hơn mỗi ngày. Chỉ với một lần bật tính năng trên SHB SAHA, phần tiền chưa dùng đến vẫn có thể tự sinh lời, trong khi khách hàng vẫn chủ động chi tiêu, thanh toán và quản lý tài chính ngay trên ứng dụng. Đây là một giải pháp thiết thực mà SHB phát triển để đồng hành cùng khách hàng trong hành trình sống chủ động hơn, quản lý tài chính thông minh hơn trong kỷ nguyên số.”

Thông qua việc ra mắt tính năng Sinh lời nhàn tênh, SHB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích trên nền tảng số SHB SAHA, đồng thời từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới. Đây là một bước đi cụ thể trong hành trình chuyển đổi toàn diện của SHB, lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, lấy con người và văn hóa làm nền tảng, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực bứt phá theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính Trị, hướng tới tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Về định hướng công nghệ, SHB đang triển khai chiến lược theo mô hình 5 FIRST gồm: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, qua đó tăng cường năng lực dữ liệu và AI, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao an toàn bảo mật, phát triển hạ tầng số linh hoạt.

Việc ra mắt Sinh lời nhàn tênh không chỉ bổ sung thêm một tiện ích tài chính số thiết thực cho khách hàng, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của SHB trong việc gia tăng giá trị trên từng điểm chạm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn./.

Để trải nghiệm tính năng Sinh lời nhàn tênh trên SHB SAHA, khách hàng có thể thực hiện nhanh theo các bước sau: Bước 1: Truy cập mục “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng SHB SAHA tại Trang chủ, khu vực gợi ý tính năng hoặc trên màn hình tài khoản. Bước 2: Nhấn “Bật sinh lời ngay,” chọn tài khoản thanh toán và thiết lập số dư duy trì theo nhu cầu. Bước 3: Kiểm tra thông tin đăng ký, đọc và xác nhận Điều khoản & Điều kiện cùng Hợp đồng khung trên ứng dụng. Bước 4: Hoàn tất đăng ký và bắt đầu theo dõi số dư sinh lời, lãi hiện tại, lịch sử nhận lãi và lịch sử giao dịch ngay trên SHB SAHA.