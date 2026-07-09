Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Hội nghị kết nối doanh nghiệp giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) vừa diễn ra tại thành phố Nam Ninh, thu hút đại diện hơn 110 doanh nghiệp của hai bên tham dự nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Tại hội nghị, 11 cặp doanh nghiệp của Quảng Tây và Quảng Ninh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phát triển cửa khẩu thông minh, xây dựng hạ tầng logistics, thương mại nông, lâm, thủy sản, du lịch văn hóa xuyên biên giới, dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định... Qua đó, hai bên kỳ vọng thúc đẩy sự kết nối sâu hơn giữa chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng của Quảng Tây với Việt Nam.

Đáng chú ý, 5 doanh nghiệp du lịch và văn hóa của Quảng Tây đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị lữ hành của tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều, phát huy lợi thế bổ sung về tài nguyên du lịch và thúc đẩy phát triển thị trường du lịch xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Dương Sảnh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhân lực Guangxi Jinxiu Dongyue, cho biết từ tháng 3/2026 đến nay, công ty đã tuyển dụng hơn 200 lao động Việt Nam cho các doanh nghiệp tại Quảng Tây.

Trước triển vọng hợp tác lao động giữa hai nước ngày càng mở rộng, doanh nghiệp này dự kiến sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 7 để khảo sát thị trường.

Theo ông Dương Sảnh, Việt Nam đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), do đó doanh nghiệp có thể cung cấp các chuyên gia AI cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Quảng Tây, năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam đã vượt 300 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 41,8 tỷ USD).

Quảng Tây có chung đường biên giới với tỉnh Quảng Ninh và hai bên duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và thương mại.

Hiện các dự án như Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đông Hưng (Trung Quốc)-Móng Cái (Việt Nam) và Cửa khẩu thông minh Đông Hưng-Móng Cái đang được triển khai thuận lợi.

Khi hoàn thành, các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư qua biên giới giữa doanh nghiệp hai bên./.

Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác toàn diện với Khu tự trị dân tộc Choang của Quảng Tây Hai địa phương cần phối hợp triển khai các dự án trọng điểm, phát triển mô hình cửa khẩu thông minh và sớm thống nhất khung hợp tác Khu kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng.

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