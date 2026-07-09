Samsung tuyển mộ nhân tài từ Việt Nam cho cuộc đua AI và bán dẫn

Một học sinh Việt Nam vừa đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia đã quyết định theo học tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) với học bổng do Samsung tài trợ.

Theo giới công nghiệp Hàn Quốc, đây là minh chứng cho chiến lược dài hạn của tập đoàn nhằm xây dựng nguồn nhân lực toàn cầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Ngày 8/7, nữ sinh Hoàng Hương Giang, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi SAT, IELTS 8.0 và là đồng thủ khoa toàn quốc khối A01 trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, đã lựa chọn theo học ngành Khoa học máy tính tại KAIST trong 4 năm bằng học bổng của Samsung.

Giới chuyên môn nhận định trường hợp của Hoàng Hương Giang phản ánh chiến lược "đón đầu nhân tài" mà Samsung đang triển khai tại nhiều quốc gia nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn và Internet vạn vật (IoT).

Nòng cốt của chiến lược này là chương trình Samsung Innovation Campus, được triển khai từ năm 2019 và hiện có mặt tại khoảng 40 quốc gia. Chương trình này đào tạo thanh niên địa phương về AI, IoT, lập trình, dữ liệu lớn và các công nghệ số.

Trong số các thị trường nước ngoài, Việt Nam được Samsung xác định là trọng điểm phát triển nhân lực công nghệ cao. Tháng Tư vừa qua, Samsung Việt Nam đã khởi động chương trình Samsung Innovation Campus 2026 tại Bắc Ninh, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và High Tech Vietnam.

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên bổ sung khóa đào tạo về công nghệ bán dẫn, bên cạnh các khóa AI, IoT và Big Data.

Samsung đặt mục tiêu phối hợp với khoảng 20 trường đại học và cao đẳng để đào tạo hơn 2.200 học viên trong năm 2026. Chương trình được triển khai trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030.

Samsung cho biết sẽ xây dựng chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời đào tạo đội ngũ giảng viên nhằm mở rộng quy mô đào tạo.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đã xây dựng các trung tâm phát triển nhân lực công nghệ tại Việt Nam với hệ thống phòng thí nghiệm STEM, phòng thực hành XR/VR và phòng mô phỏng thiết kế bán dẫn.

Tháng Sáu vừa qua, Samsung tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028 với ba trường gồm Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung hợp tác bao gồm đào tạo, nghiên cứu, phát triển nhân lực, học bổng, thực tập và tuyển dụng.

Theo thỏa thuận, Samsung sẽ cấp khoảng 17 tỷ đồng học bổng cho sinh viên và học viên cao học xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, AI, điện tử - viễn thông, đa phương tiện và an ninh mạng.

Từ năm 2012 đến nay, tổng kinh phí Samsung đầu tư cho các chương trình hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam đã đạt khoảng 180 tỷ đồng.

Không chỉ tại Việt Nam, Samsung còn mở rộng đào tạo nhân lực AI tại nhiều quốc gia khác. Tại 5 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), chương trình Samsung Innovation Campus vừa đào tạo 216 học viên với các khóa học kéo dài khoảng 350 giờ về AI, học máy, khoa học dữ liệu, học sâu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ở Pakistan, chương trình AI được triển khai tại Lahore, Karachi và Islamabad, với 270 giờ đào tạo chuyên môn và 80 giờ thực hiện dự án thực tế, đồng thời ưu tiên mở rộng cơ hội cho phụ nữ và các nhóm yếu thế.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Samsung phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đào tạo thanh niên từ 18-29 tuổi về AI và IoT; khoảng 90% học viên sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm. Tập đoàn cũng triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số và AI tại Algeria và Nam Phi nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ.

Song song với đào tạo sinh viên đại học, Samsung còn phát triển chương trình Solve for Tomorrow dành cho học sinh trung học tại 68 quốc gia nhằm khuyến khích các em vận dụng kiến thức STEM để giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Đến nay, chương trình đã thu hút hơn 3 triệu người tham gia trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về AI và bán dẫn ngày càng gay gắt, việc Samsung mở rộng các chương trình đào tạo và học bổng ở nước ngoài không chỉ phục vụ hoạt động trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Ông Na Ki-hong, Giám đốc phụ trách hợp tác chiến lược của Samsung Việt Nam, cho biết trong kỷ nguyên AI, Samsung đang theo đuổi chiến lược phát triển đội ngũ nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D) trình độ cao để chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường công nghệ toàn cầu./.

Samsung "bắt tay" các trường đại học Việt Nam thúc đẩy đào tạo chuyên gia AI, công nghệ lõi Samsung Việt Nam vừa ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2028 với ba trường đại học, học viện hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ nhằm thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.