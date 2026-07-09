Thủ tướng: Không để thất thoát, lãng phí trong giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng yêu cầu phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia.

Sáng 9/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình triển khai 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung rà soát tiến độ hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ, giải ngân vốn; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, dù ngân sách còn khó khăn, Quốc hội và Chính phủ vẫn ưu tiên nguồn lực lớn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Thủ tướng ghi nhận kết quả bước đầu nhưng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần sớm khắc phục như tiến độ triển khai còn chậm; nhiều văn bản hướng dẫn, phương án phân bổ vốn chưa hoàn thành; tỷ lệ giải ngân thấp; cơ chế phối hợp, lồng ghép giữa các chương trình chưa hiệu quả; một số địa phương, nhất là người đứng đầu, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị: “Phải có sự tổng hợp, điều phối chung của cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo động lực phát triển chung, nhất là những vùng khó khăn, khu vực, địa bàn nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số. Phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo không trùng lặp, không dàn trải, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực; phải quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026.

Đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, ngành, địa phương trong giải ngân đầu tư công chung của cả nước./.