Bộ trưởng Nội vụ: Không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Ngày 9/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết 6 tháng qua, toàn ngành Nội vụ đã khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị thuộc phạm vi, trách nhiệm của ngành và Kết luận số 18-KL/TW; chủ động tham mưu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều thể chế, chính sách quan trọng.

Công tác xây dựng thể chế, chính sách tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đã tham mưu trình Quốc hội thông qua 1 dự án luật và 2 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 15 nghị định và 10 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 89 quyết định và 5 chỉ thị; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 14 thông tư và 9 văn bản hợp nhất.

Bộ quán triệt Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để vận hành Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ở địa phương, các Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ phù hợp mô hình mới.

Tổ chức bộ máy và biên chế tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã giảm 41/142 phòng thuộc vụ (giảm 28,9%) và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 8,1%) so với thời điểm 30/9/2025.

Ở địa phương, các Sở Nội vụ đã tham mưu kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tổ chức bộ máy cấp xã theo mô hình mới.

Về phân cấp, phân quyền, trên cơ sở 30 nghị định chuyên đề, các bộ, ngành đã xác định 85 văn bản với 573 nhiệm vụ, quyền hạn cần điều chỉnh; đến nay đã có 47/85 văn bản được sửa đổi (đạt 55,29%).

Kết quả đánh giá có 1.377 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho địa phương (tỷ lệ 68,9%); 1.164 nhiệm vụ của cấp huyện trước đây đã được rà soát, chuyển giao cho cấp xã (tỷ lệ 73,8%).

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các văn bản nhằm hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 700 về Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2026-2031 và Chỉ thị số 18 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Hệ thống học liệu số dùng chung trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; tập trung xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài.

Các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; qua đánh giá bước đầu, đội ngũ cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cũng theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, toàn diện. Bộ đã tham mưu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030; tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đã ban hành mới 46 thủ tục, sửa đổi 114 thủ tục, bãi bỏ 79 thủ tục hành chính; lũy kế từ 2025 giảm 51,55% thời gian giải quyết và 59,95% chi phí tuân thủ, bảo đảm mục tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW. Nhiều địa phương có mô hình, cách làm hay theo phương châm “gần dân, sát dân, vì dân” như: “Tổ công nghệ số cộng đồng,” “bình dân học vụ số.”

Trong công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đã bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội để kịp thời tham mưu hoàn thiện thể chế phù hợp với tình hình thực tiễn, trình Chính phủ ban hành Nghị định về mức lương cơ sở mới.

Từ 1/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương thêm 8%; mức lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng bình quân 7,2% từ 01/01/2026.

Ước 6 tháng đầu năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 21,70 triệu người (tăng 14,48% so với cùng kỳ), trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2,65 triệu người (tăng 40,06%).

Công tác việc làm, an toàn-vệ sinh lao động được triển khai đồng bộ, gắn với phát triển thị trường lao động. Công tác quản lý lao động ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng thị trường lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật cao, đồng thời giữ ổn định các thị trường truyền thống; thúc đẩy đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác lao động với nhiều quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 66.311 lao động, đạt 59,2% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp xã sau sắp xếp, cải cách chính sách tiền lương, tăng biên chế, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền 3 cấp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ với những khó khăn của các địa phương trong một năm qua khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhạy cảm, có những việc phức tạp, quan trọng, yêu cầu cao nhưng đòi hỏi phải nhanh. Trong bối cảnh đó, các địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực.

“Không chỉ địa phương, các bộ, kể cả Bộ Nội vụ, có thể sáng nhận yêu cầu, chiều phải trả lời, có việc nhận 11-12 giờ đêm, sáng mai 8-9 giờ phải có kết quả, chứ không phải là nhận hôm nay thì sáng mai, chiều mốt trả lời,” Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt các chủ trương, đặc biệt là cập nhật nhanh các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của Bộ Nội vụ, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tham mưu kịp thời, đầy đủ, đặc biệt là Kết luận số 18-KL/TW liên quan đến nội dung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tập trung đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, Bộ trưởng lưu ý rà soát, đánh giá thật kỹ bộ máy cấp xã, bộ máy các sở, ngành, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ đã hiệu quả hay chưa, vị trí nào cần kiện toàn, cán bộ nào có thể phân công tiếp tục công việc, cán bộ nào không đáp ứng yêu cầu, phải nghỉ. Những cán bộ qua đánh giá có chiều hướng phát triển tốt thì đưa đào tạo, tập huấn.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo sở rà soát ở địa phương có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp, mức độ tự chủ như thế nào để tham mưu cho sát. Đồng thời, tham mưu, đánh giá các nội dung phân cấp, phân quyền cho địa phương đã hợp lý chưa, còn chồng chéo chỗ nào, chức năng nhiệm vụ cấp trên, cấp dưới như thế nào, có thực thi được hay không?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu của ngành theo phương châm “đúng-đủ-sạch- sống,” thống nhất tập trung; nâng cao chất lượng quản trị và cung cấp dịch vụ công, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Các địa phương quan tâm đến tình hình lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công.

“Tinh thần là phải quyết liệt, xác định rõ nhiệm vụ gắn với tiến độ, trách nhiệm và cuối cùng là sản phẩm đầu ra của công việc đó, đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng,” nêu rõ điều này, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và làm đến cùng, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, luôn lắng nghe ý kiến phản ánh để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị./.

Bộ Nội vụ thông tin về định hướng sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn Sau sắp xếp 34 tỉnh, thành, số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam giảm 67%, từ 10.035 xuống 3.321 đơn vị. Đối với những xã, phường vẫn chưa đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sắp xếp trong thời gian tới.

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