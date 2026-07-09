Phó Chủ tịch nước dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại tỉnh An Giang

Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 235 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và tỉnh An Giang, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô năm 2025-2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ cùng Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, phường Thới Sơn và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sỹ, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nêu rõ với truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sỹ các Đội K90 (Quân khu 9), K92 và K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) đã không quản hiểm nguy, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để tìm kiếm, quy tập được 6.871 liệt sỹ đưa về với đất mẹ, trong đó tại Campuchia 4.414 liệt sỹ (đã xác định danh tính 368 liệt sỹ), tỉnh An Giang 2.457 liệt sỹ (đã xác định danh tính 214 liệt sỹ).

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đọc Lời điếu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026, các Đội tìm kiếm đã tổ chức tìm kiếm trên 173 vị trí, quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ (tại Campuchia 128 hài cốt liệt sỹ, trong nước 42 hài cốt liệt sỹ); có 1 hài cốt liệt sỹ xác định được thông tin liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Ông Hồ Văn Mừng nêu rõ hôm nay, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang kính cẩn tổ chức Lễ truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang nguyện sẽ tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, tiếp tục xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tỉnh tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống người có công, thân nhân liệt sỹ; tiếp tục tìm kiếm những người con còn nằm lại nơi chiến trường xưa, để không ai bị bỏ quên trên hành trình trở về với đất mẹ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân truy điệu hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đặc biệt, An Giang sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ hôm nay biết yêu nước, biết sống trách nhiệm, biết trân trọng hòa bình và biết rằng mỗi ngày bình yên của Tổ quốc đều được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh.

Ông Hồ Văn Mừng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cảm ơn cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia đã luôn đồng hành, giúp đỡ để hành trình đưa các anh trở về được tiếp nối bằng tất cả nghĩa tình, trách nhiệm.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng Cục Chính trị gặp gỡ, thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ, Đội K90 (Quân khu 9), Đội K92, Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) và Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc./.

Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả tích cực Đến nay, các địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sỹ (trong nước 396, Lào 174, Campchia 742) và 03 mộ liệt sỹ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang.