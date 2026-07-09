Doanh nghiệp Việt đầu tiên được vinh danh cảng xanh thông minh châu Á-TBD

Cảng Quốc tế Long An (tỉnh Tây Ninh) trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được Tổ chức Tư vấn và Nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan (Hoa Kỳ) trao giải thưởng "Smart Green Port Company of the Year 2026" (Doanh nghiệp cảng xanh thông minh của năm 2026) trong khuôn khổ Best Practices Awards 2026 khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đây là dấu mốc mới của ngành cảng biển Việt Nam trong quá trình phát triển cảng xanh, cảng thông minh và logistics bền vững.

Chiều 9/7, ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cảng Quốc tế Long An, cho biết giải thưởng được công bố trong thời gian doanh nghiệp tham dự Hội nghị và Triển lãm ASEAN Ports & Logistics 2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Qua đó, Cảng quốc tế Long An tiếp tục khẳng định vị thế của cảng biển Việt Nam trong xu hướng chuyển đổi số và phát triển logistics hiện đại.

Theo ông Võ Quốc Huy, giải thưởng là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với chiến lược phát triển mà Cảng Quốc tế Long An kiên định theo đuổi, lấy công nghệ, chuyển đổi xanh và hiệu quả vận hành làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị bền vững cho khách hàng và đối tác.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chuyển dịch theo hướng số hóa, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), năng lực đổi mới công nghệ và quản trị đang trở thành tiêu chí quan trọng đánh giá sức cạnh tranh của các cảng biển.

Giải thưởng của Frost & Sullivan ghi nhận những nỗ lực của Cảng Quốc tế Long An trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển hệ thống logistics theo định hướng xanh.

Theo doanh nghiệp, Cảng Quốc tế Long An đã xây dựng hệ sinh thái số tích hợp với các nền tảng quản trị doanh nghiệp và điều hành khai thác cảng như SAP S/4HANA, TOS, E-Port và WMS, kết nối từ cầu bến, kho bãi, vận tải đến khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao năng suất khai thác, tăng tính minh bạch và tối ưu hoạt động của chuỗi logistics.

Bên cạnh chuyển đổi số, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp phát triển xanh như lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, điện hóa thiết bị khai thác, sử dụng cẩu điện và các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam.

Tại Hội nghị và Triển lãm ASEAN Ports & Logistics 2026 diễn ra từ ngày 7-9/7, quy tụ hơn 300 lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp khai thác cảng, hãng tàu và nhà cung cấp công nghệ trong khu vực, đại diện Cảng Quốc tế Long An trình bày tham luận về mô hình Smart Green Port, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái cảng biển-công nghiệp-logistics tích hợp.

Trong khuôn khổ triển lãm, doanh nghiệp giới thiệu hệ sinh thái cảng biển - công nghiệp-đô thị-dịch vụ-logistics quy mô 1.935ha, kết nối đồng bộ hạ tầng cảng biển với khu công nghiệp, sản xuất và dịch vụ logistics.

Với vị trí kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long và các tuyến hàng hải quốc tế, mô hình này góp phần tối ưu lưu chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Một kết quả đáng chú ý khác là Cảng Quốc tế Long An được Ban tổ chức lựa chọn làm Cảng Chủ nhà (Host Port) của Hội nghị và Triển lãm ASEAN Ports & Logistics 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/3/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Võ Quốc Huy, việc trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được Frost & Sullivan vinh danh cùng với vai trò Cảng Chủ nhà của ASEAN Ports & Logistics 2027 mở ra cơ hội quảng bá năng lực cảng biển, logistics và môi trường đầu tư của Việt Nam đến các đối tác quốc tế.

Thời gian tới, Cảng Quốc tế Long An sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển các giải pháp logistics xanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cảng biển Việt Nam và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế./.

Phát triển cảng biển - đòn bẩy cho tài chính hàng hải Việt Nam Việt Nam đang mở rộng hệ sinh thái cảng biển, đẩy mạnh trung tâm tài chính hàng hải để tận dụng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

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