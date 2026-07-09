Khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 9/7, tại thành phố Đà Nẵng đã Khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026).

Diễn đàn quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp Fintech tiên phong, thị trường vốn và hạ tầng tài chính toàn cầu.

Phát biểu tại khai mạc, Tiến sỹ Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh Diễn đàn Tài chính Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai thực chất các chủ trương, chính sách nhằm tham gia sâu sắc hơn vào mạng lưới kinh tế và tài chính toàn cầu.

Việc Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và Chính phủ ban hành Nghị định số 323/2025/NĐ-CP về việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã tạo dựng nền tảng pháp lý quan trọng cho sự hình thành của một trung tâm tài chính hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Mô hình này được phát triển đồng bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, nhằm phát huy những lợi thế độc đáo của từng địa phương nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng xác định rõ ràng rằng việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không đơn thuần là phát triển một khu chức năng tài chính, mà là xây dựng một không gian thể chế mới, một nền tảng để thử nghiệm các mô hình tài chính mới, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế..., tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Trên cơ sở định hướng của Chính phủ và các lợi thế của thành phố, Đà Nẵng lựa chọn hướng đi phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính (Fintech) và tài chính bền vững làm trọng tâm phát triển.

Đà Nẵng không hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính tích hợp theo cách tiếp cận truyền thống, mà hướng tới xây dựng các phân khúc có tính khác biệt, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và phù hợp với xu hướng phát triển của tài chính toàn cầu.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, trong giai đoạn đầu, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm và dịch vụ tài chính chủ chốt, bao gồm: Token hóa tài sản thực (Tokenization); Tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon; Các quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; Sở giao dịch hàng hóa; Trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung và dài hạn. Đây là những lĩnh vực có mối liên kết chặt chẽ với nhau, cấu thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả hơn, thúc đẩy các dự án chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, thương mại và logistics, đồng thời mở ra các kênh đầu tư mới cho thị trường Việt Nam.

“Một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ được kiến tạo nên từ cơ sở hạ tầng hay các chính sách ưu đãi. Quan trọng hơn, đó phải là nơi hội tụ của niềm tin, của thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối toàn cầu. Đó cũng chính là định hướng mà Đà Nẵng đang kiên trì theo đuổi,” ông Hồ Kỳ Minh cho biết.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối giữa ngành tài chính Việt Nam với các xu hướng phát triển mới của thế giới; là nơi các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính, quản trị, công nghệ và phát triển bền vững được nghiên cứu, chia sẻ, thử nghiệm và từng bước áp dụng vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời là cầu nối để các tổ chức tài chính quốc tế, các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận thị trường Việt Nam một cách thuận lợi hơn.

Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và có sức cạnh tranh cao; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng hợp tác quốc tế, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và các đối tác phát triển lâu dài tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tin tưởng, từ các phiên thảo luận chuyên sâu tại Diễn đàn ngày hôm nay, nhiều sáng kiến mới, nhiều mối quan hệ hợp tác mới và nhiều dự án cụ thể sẽ được hình thành, góp phần từng bước phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam theo đúng mục tiêu đã đề ra, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam (VFF) 2026, ông Chris Vanloon, đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), đã nhấn mạnh sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam từ việc định hình tầm nhìn sang giai đoạn thực thi cốt lõi: "Làm thế nào để thực sự luân chuyển dòng vốn?"

Chỉ sau 6 tháng kể từ khi công bố, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đã đạt bước tiến thần tốc với việc hình thành hai phân khu chức năng tại hai thành phố, cùng nhóm đối tác thể chế sáng lập.

Đại diện AmCham khẳng định dòng vốn quốc tế hiện không chỉ tìm kiếm những tiềm năng vĩ mô, mà kỳ vọng lớn vào sự hoàn thiện của hệ thống "hạ tầng cứng" lẫn "hạ tầng mềm" - bao gồm hạ tầng pháp lý, kiến trúc quản lý, thị trường tài sản kỹ thuật số và tài chính bền vững.

Sự nghiêm túc và tốc độ triển khai kỷ lục này đang mở ra cơ hội đột phá, đưa VIFC trở thành bệ phóng kết nối nền tài chính Việt Nam toàn diện với dòng vốn toàn cầu./.