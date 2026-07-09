Việt Nam và Israel tăng kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sáng 9/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức Hội thảo kết nối nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam-Israel 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của hai nước.

Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, tạo diễn đàn để các bên trao đổi nhu cầu thực tế, giới thiệu giải pháp công nghệ, kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn cho rằng Israel có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh trong phát triển các giải pháp nông nghiệp tiên tiến, phù hợp với nhu cầu đổi mới của Việt Nam, đồng thời kỳ vọng hội thảo sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác thực chất giữa các địa phương, doanh nghiệp và viện nghiên cứu hai nước.

Tại hội thảo, ông Ofer Fohrer, Trưởng Ban Xúc tiến Xuất khẩu và Đầu tư thuộc Cục Quản lý Ngoại thương, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, chia sẻ về triển vọng hợp tác trong thương mại, đầu tư và nông nghiệp công nghệ cao giữa hai nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, luật sư Trần Văn Dũng thuộc Công ty Luật Vu MacKenzie Việt Nam (VMK) và Trường Đại học Tài chính-Marketing giới thiệu thực trạng, giải pháp thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot và công nghệ số trong nông nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp và chuyên gia Israel giới thiệu nhiều công nghệ, giải pháp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, như công nghệ tưới thông minh, nhà kính, giống cây trồng, công nghệ vi sinh, giải pháp sau thu hoạch, nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, một số trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và Israel. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Các nhà khoa học đến từ Đại học Ben-Gurion và các cơ sở nghiên cứu của Israel cũng chia sẻ những nghiên cứu mới về hệ thống tưới ứng dụng Internet vạn vật (IoT), công nghệ tiết kiệm nước, giống cây trồng chịu hạn, chịu mặn, chịu nhiệt, kỹ thuật lai tạo giống và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực thủy sản, các chuyên gia giới thiệu hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS), mô hình nuôi biển bằng lồng chìm cùng các công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất.

Về phía Việt Nam, đại diện các địa phương, trường đại học và viện nghiên cứu chia sẻ nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, những khó khăn trong ứng dụng công nghệ, cũng như nhu cầu hợp tác về đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học và triển khai các mô hình thí điểm.

Hội thảo được đánh giá là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và xây dựng các mô hình nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng với những thách thức toàn cầu./.

Nhu cầu tiêu thụ gạo tại Israel và triển vọng xuất khẩu của Việt Nam Đối với Việt Nam, việc tiếp cận các thị trường có quy mô vừa phải nhưng sức mua ổn định, tiêu chuẩn cao và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu như Israel đang trở thành hướng đi đúng đắn.