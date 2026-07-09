HSBC hạ dự báo giá vàng trung bình của năm 2026 và 2027

Ngân hàng HSBC ngày 9/7 đã hạ dự báo giá vàng trung bình cho năm 2026 và 2027, do khả năng ngân hàng trung ương Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ và đồng USD mạnh hơn.

HSBC hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 từ 4.864 USD/ounce xuống 4.560 USD/ounce và dự báo cho năm 2027 từ 5.000 USD/ounce xuống 4.925 USD/ounce.

Theo HSBC, giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.800-4.700 USD/ounce trong thời gian từ nay đến hết năm và kết thúc năm ở mức 4.750 USD/ounce, trong khi mức dự báo vào cuối năm 2027 là 5.025 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay quanh mức 4.100 USD/ounce vào chiều 9/7, giảm hơn 20% so với mức kỷ lục 5.594,82 USD/ounce đạt được vào ngày 29/1, do xung đột ở Trung Đông gây lo ngại về lạm phát và khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có xu hướng thắt chặt hơn.

HSBC cho biết hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương đã giảm bớt sau khi góp phần thúc đẩy đà tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây, mặc dù sự đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ trong dài hạn vẫn có thể hỗ trợ giá cả.

Mặc dù đã hạ dự báo, HSBC cho biết rủi ro giảm giá có thể bị hạn chế vì phần lớn thị trường đã điều chỉnh theo môi trường đồng USD mạnh hơn và lãi suất cao hơn.

Ngân hàng này lập luận rằng một số yếu tố hỗ trợ giá vàng trước cuộc xung đột như lo ngại về thâm hụt ngân sách, bất ổn kinh tế và gánh nặng nợ công vẫn còn tồn tại./.

Giá vàng thế giới giảm khi căng thẳng Mỹ-Iran làm tăng nỗi lo lạm phát Dù vàng thường được coi là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng sức hấp dẫn của nó lại giảm đi khi lãi suất tăng, bởi nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các kênh có lãi suất hấp dẫn hơn.