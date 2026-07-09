Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát công tác tháo gỡ dự án tồn đọng tại Lạng Sơn

Chiều 9/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác giám sát, kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của Lạng Sơn trong triển khai các dự án trên địa bàn; nhấn mạnh, quá trình xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ cần được thực hiện khoa học, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ. Do vậy, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm nội dung để đưa vào diện tháo gỡ vướng mắc. Các dự án phải được xử lý chi tiết đầy đủ; khi đã đưa vào diện khó khăn, vướng mắc phải được thanh tra, kiểm tra, xử lý. Quá trình tháo gỡ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để phát sinh vi phạm mới, tránh lãng phí nguồn lực, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết tháo gỡ khó khăn để khơi thông nguồn lực phát triển, trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án thuộc thẩm quyền, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm phát huy hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và phương án xử lý.

Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; tăng cường triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc.

Đến ngày 30/6/2026, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý 77 dự án. Các dự án chưa hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý là 25 dự án, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung giải quyết và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trong số 10 dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền Trung ương, có 1 dự án (Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức BOT) đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 1 dự án (Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800-Km106+500 theo hình thức hợp đồng BOT) đã có cơ chế, chủ trương, phương hướng xử lý, tháo gỡ, đang tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Còn lại 8 dự án chủ yếu có vướng mắc về quy định pháp luật, đất đai, nguồn lực, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản... cần tiếp tục rà soát, báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó có Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng; Dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn huyện Lộc Bình (tên dự án cũ); Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình (tên dự án cũ); Dự án Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn; Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị;.../.

Tăng tốc thi công 2 dự án cao tốc trọng điểm qua Lạng Sơn và Cao Bằng Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang được các nhà thầu nỗ lực thi công, sớm hoàn thành để kết nối 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.