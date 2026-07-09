Huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã thị sát Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế.

Tại buổi thị sát, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá, khối lượng công việc chính trên công trường dự án chưa đảm bảo, tỷ lệ giải ngân còn thấp. Trong khi, theo kế hoạch Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn, phải hoàn thành cuối năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu, chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư; đồng thời "tăng ca tăng kíp" tổ chức thi công quyết liệt, để cuối tháng 12/2026 phải bàn giao dự án để giải ngân vốn đúng tiến độ.

Theo Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án, sản lượng thực hiện lũy kế của dự án đến nay đạt 27%. Khối lượng thực hiện chủ yếu xử lý đất yếu trên tuyến chính; đào đắp nền đường; thi công cấp phối đá dăm; thảm nhựa bêtông; thi công cống ngang; thi công hầm chui dân sinh và tập trung triển khai thi công 28/35 cầu.

Hiện nay, dự án đang tổ chức 137 mũi thi công. Nhà thầu đã huy động gần 600 máy móc, thiết bị các loại và hơn 1.000 công nhân, kỹ sư thi công trên công trường dự án.

Thời gian qua, dự án bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng, sau khi giá nhiên liệu giảm xuống các loại vật liệu xây dựng chưa giảm giá tương ứng; thời tiết trên địa bàn thường xuyên có mưa dông vào buổi chiều, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công. Một số nhà thầu thi công chưa triển khai theo đúng tiến độ yêu cầu, chủ đầu tư đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế, có tổng chiều dài gần 99 km. Dự án có điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn-Hòa Liên tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế.

Dự án khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Dự án do Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được khởi công từ tháng 9/2019, với tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành giai đoạn đầu vào ngày 31/12/2022 với mặt đường chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 12 m; riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Cuối năm 2025, dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn triển khai giai đoạn hoàn chỉnh, mở rộng mặt đường lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m./.

Tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn vào ban đêm từ 10/7 Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục phục vụ mở rộng tuyến như tháo dỡ hệ thống biển báo, hộ lan tôn sóng và thu hẹp mặt đường để thi công.