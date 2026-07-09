Vụ lật tàu tại đặc khu Vân Đồn: Khẩn trương tìm kiếm 2 người mắc kẹt

Đến cuối giờ chiều 9/7, các lực lượng chức năng của đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) vẫn đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác cứu nạn, tổ chức tiếp cận cabin tàu để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ lật tàu nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hiện 3 người khác trên tàu đã được giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 9/7 tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn.

Tàu bị nạn mang số hiệu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (sinh năm 1973, trú tại phường Đại Năng, thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có tổng cộng 5 người.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn hai nạn nhân mắc kẹt trên tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công và đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn. Các nạn nhân gồm: Ông Vũ Thành Long (thuyền trưởng), ông Bùi Văn Nhở (sinh năm 1981) và ông Nguyễn Văn Cương. Cả 3 người đều cùng trú tại phường Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Hiện tại, 2 người vẫn đang bị mắc kẹt trong cabin tàu là ông Trương Văn Hạnh (sinh năm 1978) và ông Trương Văn Phượng (sinh năm 1973). Hai nạn nhân này là anh em ruột, cùng trú tại phường Đại Năng, thành phố Hải Phòng.

Để khẩn trương cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long và các lực lượng liên quan huy động phương tiện tiếp cận hiện trường.

Đồng thời, đặc khu đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ tăng cường lực lượng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia./.

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