Bắc Ninh: Gần 2.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Hà Bắc 1

Tỉnh Bắc Ninh vừa Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Hà Bắc 1 qua sông Cầu và tuyến đường dẫn đường tỉnh 295C đến nút giao đường Lạc Long Quân, tỉnh Bắc Ninh với tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hà Bắc 1 qua sông Cầu và tuyến đường dẫn đường tỉnh 295C đến nút giao đường Lạc Long Quân được đầu tư nhằm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; tăng cường kết nối giữa các khu đô thị, khu công nghiệp và các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Kinh Bắc và Vân Hà với chiều dài tuyến khoảng 2.950m; trong đó, cầu Hà Bắc 1 dài khoảng 1.063,6m và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1.886,4m.

Điểm đầu tại nút giao vòng xuyến trước Trung tâm Báo chí thuộc phường Kinh Bắc; điểm cuối tại vị trí cuối tường chắn sau mố M2, kết nối với tuyến đường đường tỉnh 298B (tuyến đường nối đường Vành đai 4 với cầu Hà Bắc 1), thuộc phường Vân Hà.

Công trình cầu Hà Bắc 1 được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 33,5m, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp cùng hệ thống dải phân cách, dải an toàn và lan can đồng bộ.

Phần đường dẫn phía phường Kinh Bắc có bề rộng nền đường 48,5m; phần đường gom hai bên cầu và cầu dẫn tại cả hai đầu (phường Kinh Bắc và phường Vân Hà) được đầu tư theo quy hoạch nhằm bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 2.799,106 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Diện tích sử dụng đất khoảng 14,97ha, thời gian thực hiện từ năm 2026-2029, trong đó năm 2026 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thi tuyển kiến trúc, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các phường Kinh Bắc và Vân Hà triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

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