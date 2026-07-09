Việt Nam là thị trường có máy bay thương gia tăng trưởng nhanh nhất khu vực

Đại diện nhà sản xuất tàu bay thương gia Dassault Aviation (Pháp) cho hay Việt Nam là thị trường có phân khúc hàng không thương gia thân dài, với khoang hành khách lớn và tầm bay siêu xa, tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thông tin trên được ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu dòng máy bay Falcon 10X vào sáng ngày 9/7.

Theo ông, nhu cầu sử dụng tàu bay thương mại tại Việt Nam một phần được thúc đẩy bởi nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và xu hướng mở rộng quy mô quốc tế của các doanh nghiệp nội địa.

“Điều này cho thấy nhiều chủ sở hữu tàu bay tại Việt Nam mong muốn khả năng thực hiện các chuyến bay thẳng đến châu Âu, Bắc Mỹ,” ông Carlos Brana đánh giá.

Ngoài tầm bay, các chủ sở hữu tàu bay tại Việt Nam cũng coi trọng tính linh hoạt, khả năng tiếp cận các sân bay có địa hình phức tạp do dòng tàu bay Falcon có thể cất, hạ cánh trên những đường băng ngắn tại Việt Nam như Sân bay Côn Đảo, Cà Mau nhờ thiết kế tối ưu hóa cho phép tốc độ tiếp cận khi hạ cánh chậm hơn và trọng lượng cấu trúc nhẹ hơn.

Ngoài ra, dòng máy bay này cũng giúp các phi công nâng cao khả năng nhận biết tình huống trong các điều kiện thời tiết khác nhau nhờ vào hệ thống hỗ trợ tầm nhìn, khí động học tiên tiến và hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số chính xác được thừa hưởng từ công nghệ máy bay chiến đấu quân sự.

Theo vị đại diện Dassault Aviation, dòng tàu bay thương gia Falcon 10X vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 19/6 vừa qua là mẫu tàu bay chuyên dụng đầu tiên sở hữu thiết kế cánh hoàn toàn bằng vật liệu composite giống như máy bay quân sự. Công nghệ này giúp giảm đáng kể trọng lượng máy bay, đồng thời cho phép tối ưu hóa thiết kế khí động học của cánh.

Falcon 10X cũng là dòng tàu bay chuyên dụng có mặt cắt khoang hành khách lớn nhất hiện nay, mang đến cho hành khách không gian rộng rãi và sự thoải mái vượt trội. Khoang nội thất có chiều cao 2,03m; chiều rộng 2,77m và chiều dài 16,4m kích thước lý tưởng giúp các chủ sở hữu linh hoạt hơn trong việc tùy biến cấu hình không gian nội thất.

Falcon 10X cũng là dòng tàu bay thương gia, mang đến cho hành khách không gian rộng rãi và sự thoải mái vượt trội. (Ảnh: Dassault Aviation cung cấp)

Khẳng định thiết kế Falcon 10X cho toàn cầu, tuy nhiên, ông Carlos Brana nhận thấy dòng chuyên cơ này hoàn toàn lý tưởng cho các thị trường tại châu Á, chẳng hạn như Việt Nam, nơi tầm bay là yếu tố cực kỳ quan trọng.

“Dassault Aviation kỳ vọng rất lớn vào triển vọng của Falcon 10X tại thị trường Việt Nam,” vị Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation nhấn mạnh./.

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