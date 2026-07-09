Yêu cầu bàn giao mặt bằng dự án metro Bến Thành-Cần Giờ trước ngày 2/9

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ (metro Bến Thành-Cần Giờ); trong đó yêu cầu bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án trước ngày 2/9 tới, sớm hơn so với kế hoạch trước đó.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ tập trung huy động toàn bộ lực lượng, khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đảm bảo hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư tiếp nhận toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình trước ngày 2/9 tới.

Bí thư Đảng ủy các phường, xã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng thực hiện việc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương thực hiện dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo đúng quy định; kịp thời bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư theo tiến độ trên.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án metro Bến Thành-Cần Giờ; trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Dự án metro Bến Thành-Cần Giờ có điểm đầu tại khu vực Bến Thành và điểm cuối tại depot Cần Giờ, chiều dài tuyến khoảng 54 km. Tuyến được xây dựng đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng trục 17 tấn/trục. Dự án đã được động thổ vào cuối năm 2025.

Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch Metro gồm 27 tuyến với hơn 1.000km. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Với dự án này, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập; đồng thời giao Ban Quản lý đường sắt đô thị nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án. Dự án có 507 hộ dân và 16 tổ chức nằm trong phạm vi dự án, trong số các hộ bị ảnh hưởng, có 415 trường hợp giải tỏa một phần và 92 trường hợp giải tỏa toàn bộ.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được cập nhật, chi phí giải phóng mặt bằng của dự án là 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức khoảng 12.784 tỷ đồng được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt cuối năm 2025 (khi chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án metro Bến Thành-Cần Giờ).

Theo kế hoạch hồi tháng 3/2026, thành phố phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý IV/2026 (dự kiến bàn giao cho nhà đầu tư vào tháng 10/2026), làm cơ sở triển khai thi công và đưa tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ vào khai thác, vận hành trong năm 2028./.

Dự kiến giải phóng mặt bằng tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ giảm gần 3.000 tỷ đồng Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được cập nhật, chi phí giải phóng mặt bằng của dự án là 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức khoảng 12.784 tỷ đồng được phê duyệt cuối năm 2025.