Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 175 châu Á trong Bảng xếp hạng Webometrics

Ngày 9/7, thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết theo Bảng xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2026 vừa được công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt vị trí 175 châu Á và 756 thế giới.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 700-800 thế giới, duy trì tiêu chí Mức độ ảnh hưởng trong nhóm 600 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

Trong kỳ xếp hạng tháng 7/2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam.

Ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics lần này gồm: Đại học Duy Tân (vị trí 1.070); Đại học Bách khoa Hà Nội (1.245); Đại học Tôn Đức Thắng (1.325); Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (1.334); Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (1.433); Đại học Đà Nẵng (1.478); Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (1.558); Trường Đại học Thủy lợi (1.979); Đại học Cần Thơ (1.999).

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Hiện tại, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở các kỳ xếp hạng trước với tiêu chí “Presence” (Lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Trước đó, ngày 24/6/2026, Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố kết quả Bảng đánh giá tác động bền vững của Times Higher Education 2026.

Trong kỳ đánh giá này, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp trong nhóm 601-800 thế giới. Đáng chú ý, mục tiêu “Phát triển kinh tế và việc làm bền vững” của Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 101-200 thế giới.

Kết quả này phản ánh rõ hơn vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy tri thức phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời khẳng định định hướng gắn kết giữa giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Cũng trong tháng Sáu, trong Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2027, Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp tăng hạng, đạt vị trí 751-760 thế giới – thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Đại học Quốc gia Hà Nội./.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội là 19 điểm Ngày 1/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành thông báo, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 là 19 điểm.