VGU công bố điểm sàn đại học 2026: Dao động 17-22 điểm, áp dụng 5 phương thức tuyển sinh

Ngày 9/7, Trường Đại học Việt Đức (VGU) vừa chính thức công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo bậc đại học năm 2026. Thông tin được đưa ra dựa trên hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong công tác tuyển sinh.

Theo công bố từ Hội đồng Tuyển sinh nhà trường, điểm sàn xét tuyển có sự phân hóa rõ rệt tùy theo phương thức và ngành học. Cụ thể, đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, mức điểm sàn dao động từ 17 đến 22 điểm.

Nhà trường áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển, bao gồm: Phương thức 1 (xét tuyển dựa trên chứng chỉ TestAS), Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học Phổ thông), Phương thức 3 (xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông) và Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên chứng chỉ Trung học Phổ thông quốc tế). Đối với mỗi phương thức, nhà trường đều có những yêu cầu cụ thể về điểm sàn và điều kiện tiếng Anh đầu vào.

Bảng quy đổi điểm Trung học Phổ thông và các chứng chỉ tiếng anh tại Trường Đại học công lập Việt Đức.

Đối với Phương thức 1, thí sinh cần đạt ít nhất 75 điểm bài thi TestAS trên máy tính và có chứng chỉ IELTS Học thuật tối thiểu 5.0. Phương thức 2, xét tuyển bằng học bạ Trung học Phổ thông, có mức điểm sàn từ 7.30 đến 8.45 tùy ngành, kèm theo yêu cầu điểm trung bình môn tiếng Anh ba năm cấp ba từ 7.65 đến 8.4 hoặc IELTS Học thuật từ 5.0 trở lên.

Đáng chú ý, ở Phương thức 4 dành cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế, các mức điểm sàn được quy định cụ thể cho từng loại chứng chỉ. Ví dụ, thí sinh cần đạt 1150 điểm SAT, 23 điểm ACT, 28 điểm IBD, hoặc 90 điểm đối với bài thi TestAS viết, cùng với yêu cầu IELTS Học thuật tối thiểu 5.0 cho tất cả các chứng chỉ.

Trong khi đó, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (Phương thức 3), các ngành học có mức điểm sàn dao động. Ngành Kiến trúc yêu cầu 18 điểm, trong khi ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có mức sàn cao nhất là 22 điểm. Hầu hết các ngành còn lại như Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ khí đều có mức điểm sàn là 19 điểm. Một số ngành như Kỹ thuật và quản lý xây dựng hay Kỹ thuật Y sinh có mức điểm thấp hơn, ở ngưỡng 17 đến 18 điểm.

Nhà trường lưu ý rằng các mức điểm sàn này đã bao gồm điểm ưu tiên hoặc điểm cộng theo quy định.

Trường Đại học Việt Đức (Vietnamese-German University – VGU) là trường đại học công lập, được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Trường hoạt động theo mô hình đại học nghiên cứu định hướng quốc tế, đào tạo các ngành mũi nhọn về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản trị.

Thông tin chi tiết về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, bảng quy đổi điểm và hướng dẫn xét tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Việt Đức tại địa chỉ: https://tuyensinh.vgu.edu.vn/. Các thí sinh có nhu cầu có thể theo dõi để cập nhật đầy đủ và chính xác nhất./.

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