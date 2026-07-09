Cần Thơ bàn giao 30 nhà đại đoàn kết cho người nghèo khu vực biên giới biển

Chiều 9/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và chính quyền địa phương các xã Lai Hòa, Vĩnh Hải tổ chức lễ bàn giao 30 căn nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao quyết định bàn giao 30 căn nhà "Đại đoàn kết" với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng; trong đó, 20 căn được trao cho các hộ dân tại xã Lai Hòa và 10 căn tại xã Vĩnh Hải. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026; đồng thời là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Triệu Thị Ngọc Diễm nhấn mạnh, những năm qua, các cấp chính quyền và ban ngành thành phố luôn chú trọng chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt cho người dân khu vực biên giới biển. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng 408 căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 24,48 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhận định, việc hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" không chỉ giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất mà còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, thời gian qua Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình hướng về khu vực biên giới biển. Nổi bật là các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản," khám chữa bệnh miễn phí, “Nâng bước em tới trường," “Gian hàng 0 đồng," hỗ trợ sinh kế và chuyển đổi số cho người dân. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, qua đó củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

Đại diện các hộ gia đình nhận bàn giao nhà bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật và tích cực tham gia phong trào tại địa phương./.

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