Mưa lớn ở Sơn La làm 18 ngôi nhà bị thiệt hại, 8 điểm giao thông ách tắc

Đêm 8 và sáng 9/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đã làm một người bị thương nhẹ do đá lăn vào xe ôtô khi đang lưu thông trên đường tại Km89+900, Quốc lộ 27D, đoạn thuộc xã Mường Bú.

Cùng với đó, thiên tai ở Sơn La đã gây thiệt hại 18 nhà. Trong số đó, có 2 nhà sập đổ hoàn toàn ở xã Mường Sại và xã Quỳnh Nhai; 5 nhà di dời khẩn cấp ở các xã Nậm Lầu, Mường Giôn; 11 nhà đất đá sạt lở vào ở xã Mường Giôn.

Ngoài ra, mưa lớn đã gây 8 điểm ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh do sạt lở đất đá, đá lăn; 2 thuyền tại xã Mường Giôn bị chìm; 1 ôtô bị hư hỏng nặng xã Mường Bú.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê sơ bộ thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ."

Đối với nhà thiệt hại sập đổ và di dời Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã huy động huy động lực lượng giúp đỡ người dân tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản ra khu vực an toàn. Toàn bộ các vị trí ách tắc lãnh đạo Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các xã đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương bố trí lực lượng bảo đảm giao thông.../.

Điện Biên, Sơn La khẩn cấp sơ tán dân, khắc phục sạt lở do mưa lũ Mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/7 gây sạt lở đất, ách tắc nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Điện Biên và Sơn La, buộc các địa phương phải khẩn cấp sơ tán dân và triển khai lực lượng ứng phó.