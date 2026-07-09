Indonesia kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương trước những biến động toàn cầu

Ngày 9/7, Diễn đàn Địa chính trị Jakarta lần thứ 10 diễn ra ở Indonesia đã kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương và cải cách quản trị toàn cầu trước bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng và thế giới ngày càng phân mảnh.

Diễn đàn có chủ đề "Tăng cường chủ nghĩa đa phương: Tồn tại giữa những biến động toàn cầu và một thế giới phân mảnh," quy tụ 250 đại biểu tham dự gồm: đại sứ và nhà ngoại giao; các nhà hoạch định chính sách; các viện nghiên cứu (think tank) trong và ngoài Indonesia; học viên Viện Tăng cường sức chống chịu quốc gia Indonesia (Lemhannas) nhằm thảo luận các thách thức địa chính trị, địa kinh tế và công nghệ.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono cho rằng thế giới đang phải đối mặt đồng thời với xung đột, cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, biến đổi khí hậu và những thách thức trong quản trị công nghệ.

Bộ trưởng ngoại giao Indonesia Sugiono phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Theo ông, việc luật pháp quốc tế nhiều khi bị áp dụng có chọn lọc đang làm suy giảm lòng tin vào trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông khẳng định giải pháp không phải là từ bỏ chủ nghĩa đa phương mà là xây dựng một cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả hơn, có tính đại diện cao hơn và phù hợp với bối cảnh mới.

Bộ trưởng Sugiono nhấn mạnh chính sách đối ngoại "độc lập và tích cực" của Indonesia không đồng nghĩa với trung lập mà bảo đảm quyền tự chủ trong việc đưa ra các quyết định trên cơ sở lợi ích quốc gia.

Theo ông, Indonesia sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các cơ chế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và tiến trình gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), qua đó tăng cường không gian chiến lược và khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường quốc tế.

Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Thống đốc Viện Lemhannas Hasan Syadzily nhận định môi trường quốc tế đang trở nên phức tạp, bất định và phân mảnh hơn dưới tác động của cạnh tranh giữa các nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ và các nguy cơ an ninh mạng.

Theo ông, những diễn biến này tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, đầu tư và năng lực chống chịu của mỗi quốc gia, đòi hỏi các nước vừa và nhỏ tăng cường sức chống chịu từ bên trong, đồng thời thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Theo chương trình, diễn đàn gồm ba phiên thảo luận về sự suy giảm của chủ nghĩa đa phương trong kỷ nguyên đa cực; xu hướng chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại quốc tế; cùng cạnh tranh công nghệ toàn cầu, lợi tức dân số và các thách thức an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi kinh tế số./.

Indonesia kêu gọi tăng cường hợp tác nội khối ASEAN trong ứng phó tội phạm mạng Nhằm ứng phó hiệu quả hơn với thách thức an ninh khu vực, đặc biệt là tội phạm mạng xuyên biên giới, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong ASEAN.