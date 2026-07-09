Tây Âu trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận

Tháng 6/2026 là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại khu vực Tây Âu và là tháng 6 nóng thứ hai trên phạm vi toàn cầu.

Đây là thông tin trong báo cáo do Cơ quan Dịch vụ theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 9/7.

Theo báo cáo, Tây Âu đã trải qua nhiều đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6, với nhiệt độ trung bình ở mức 20,74 độ C, cao hơn hơn 3 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020, đồng thời vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 6/2025.

Theo Copernicus, đợt nắng nóng trên diện rộng tại châu Âu vào cuối tháng 6 xảy ra chỉ vài tuần sau một đợt nắng nóng gay gắt hồi tháng 5. Một đợt nắng nóng khác tiếp tục xuất hiện vào đầu tháng 7.

Đợt nắng nóng trong tháng 6 đã phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ theo tháng và các mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại một số quốc gia châu Âu. Hình thái thời tiết này cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng các ca tử vong liên quan đến nắng nóng.

Trời nắng nóng gay gắt tại Paris, Pháp, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các đợt nắng nóng cũng kéo theo tình trạng khô hạn tại nhiều khu vực ở châu Âu, đặc biệt là bán đảo Iberia (nằm ở cực Tây Nam của châu Âu), miền Nam Pháp và một số khu vực Đông Âu, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, dòng chảy sông ngòi giảm mạnh và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Điều này cho thấy các hiện tượng nhiệt độ cực đoan đang có xu hướng gia tăng cả về tần suất và mức độ nghiêm trọng tại châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Trên phạm vi toàn cầu, tháng 6/2026 được xếp là tháng 6 nóng thứ hai từng được ghi nhận, với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình ở mức 16,54 độ C, cao hơn 0,56 độ C so với mức trung bình của tháng trong giai đoạn 1991-2020 và chỉ thấp hơn mức kỷ lục của tháng 6/2024.

Trong tháng 6, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu tại khu vực từ vĩ độ 60 độ Nam đến 60 độ Bắc là 20,86 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6. Mức nhiệt này cao hơn 0,01 độ C so với kỷ lục được thiết lập vào tháng 6/2024, một phần phản ánh sự hình thành của các điều kiện El Nino mạnh tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương.

Bà Samantha Burgess, chuyên gia khí hậu tại Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF), nhận định tháng 6/2026 cho thấy lượng nhiệt tiếp tục tích tụ trong hệ thống khí hậu.

Trời nắng nóng gay gắt tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 21/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo bà, nhiệt độ kỷ lục tại Tây Âu cùng với tình trạng nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cao đã làm gia tăng cường độ các đợt nắng nóng, đồng thời làm tăng nguy cơ đối với con người, hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng.

Theo đánh giá của Copernicus, việc liên tiếp xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt kể từ tháng 5 cho thấy tình trạng nhiệt độ cực đoan không còn là hiện tượng riêng lẻ, tạm thời mà đang có xu hướng kéo dài trong mùa Hè tại châu Âu.

Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ đại dương cao kỷ lục trong tháng 6 một phần liên quan đến sự gia tăng của hiện tượng El Nino, trong khi biến đổi khí hậu do con người gây ra vẫn được xem là nguyên nhân chính làm nhiệt độ toàn cầu tăng liên tục trong thời gian dài.

Giáo sư Ottmar Edenhofer, Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học độc lập về biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu, cho rằng để đạt được các mục tiêu khí hậu vào năm 2040 và trung hòa khí hậu vào năm 2050, Liên minh châu Âu cần thực hiện các biện pháp cắt giảm phát thải đáng kể trong toàn bộ các hoạt động sản xuất của nền kinh tế./.

Nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong tuần này khi một "vòm nhiệt" mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt, thường thấy vào giữa mùa Hè, cho Tây Âu.

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