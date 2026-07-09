Nga thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các mô hình nền tảng AI

Ngày 8/7, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua một đạo luật để thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và sử dụng các mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn trong nước.



Luật này đưa ra các khái niệm về mô hình nền tảng AI "chủ quyền" và AI "quốc gia," cho phép các nhà phát triển tiếp cận dữ liệu nhà nước để huấn luyện AI. Luật quy định một mô hình AI chủ quyền phải được một thực thể pháp lý của Nga phát triển và kiểm soát hoàn toàn suốt vòng đời và được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu của Nga.

Trong khi đó, một mô hình AI quốc gia cũng phải được một thực thể pháp lý của Nga phát triển, nhưng có thể tích hợp các thành phần mã nguồn mở của nước ngoài.

Cả hai loại mô hình này đều phải tuân thủ luật pháp Nga và các giá trị đạo đức cũng như các giá trị tinh thần truyền thống của nước này. Chính phủ Nga được phép yêu cầu độc quyền sử dụng các mô hình AI chủ quyền và quốc gia trong các hệ thống thông tin của chính phủ nước này và các lĩnh vực nhạy cảm khác.



Luật trên cũng yêu cầu dán nhãn cho các nội dung âm thanh và hình ảnh được tạo ra bằng các mô hình nền tảng AI quy mô lớn. Hầu hết các điều khoản của luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9 năm nay, trong khi các yêu cầu liên quan đến mô hình AI quốc gia và AI chủ quyền, nghĩa vụ của các nhà phát triển, việc dán nhãn cho nội dung do AI tạo ra và việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trong đào tạo mô hình, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.



Cũng theo luật trên, các hệ thống hiện có sẽ được miễn trừ cho đến ngày 1/9/2032 với điều kiện các dữ liệu được xử lý và lưu trữ trong phạm vi lãnh thổ Nga./.

Nga chú trọng đào tạo nhân lực để thích ứng kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh đào tạo nhân lực là vấn đề then chốt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo thúc đẩy những thay đổi sâu rộng của thị trường lao động và mô hình tăng trưởng kinh tế.

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