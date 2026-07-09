Mỹ hỗ trợ Ukraine chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật để Ukraine có thể sản xuất trong nước các tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot, qua đó mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump cho biết chương trình sẽ được triển khai theo cơ chế cấp phép của Mỹ, nhằm giúp Ukraine từng bước làm chủ công nghệ sản xuất tên lửa Patriot và rút ngắn thời gian bổ sung đạn đánh chặn cho các hệ thống phòng không.



Tổng thống Trump nhận định Ukraine là một trong số ít quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực tiếp nhận công nghệ sản xuất loại vũ khí này.

Ông cho biết Washington sẽ phối hợp với nhà sản xuất Patriot để triển khai chương trình, đồng thời bày tỏ tin tưởng Ukraine có thể sớm đưa dây chuyền vào hoạt động.



Về phần mình, Tổng thống Zelensky hoan nghênh quyết định trên, gọi Patriot là hệ thống phòng thủ hiệu quả nhất hiện nay trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ông cho rằng việc nội địa hóa sản xuất sẽ giúp Ukraine nâng cao đáng kể năng lực phòng không.



Cũng tại hội nghị, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng nhằm tăng sản lượng tên lửa Patriot và nhiều loại vũ khí khác.

Theo ông, Tập đoàn Lockheed Martin đang xây dựng thêm 5 nhà máy mới, đồng thời sẽ thiết lập một cơ sở bảo dưỡng Patriot tại châu Âu và Tập đoàn Rheinmetall của Đức sẽ sản xuất tên lửa chiến thuật ATACMS theo giấy phép của Mỹ để đáp ứng nhu cầu của các đồng minh.



Hiện phía Mỹ chưa công bố chi tiết phạm vi chuyển giao công nghệ và cấp phép sản xuất dành cho Ukraine, cũng như chưa làm rõ chương trình chỉ áp dụng đối với tên lửa đánh chặn hay mở rộng sang các thành phần khác của tổ hợp Patriot.



Giới quan sát nhận định đây là một trong những bước đi quan trọng nhất của Washington trong lĩnh vực hợp tác công nghiệp quốc phòng với Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

Nếu được triển khai, chương trình sẽ giúp Ukraine giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển năng lực sản xuất vũ khí công nghệ cao trong nước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc chuyển giao công nghệ, xây dựng dây chuyền sản xuất và đào tạo nhân lực sẽ cần thêm thời gian trước khi có thể đáp ứng nhu cầu trên chiến trường./.

Tổng thống Trump tuyên bố cấp quyền sản xuất "lá chắn thép" Patriot cho Ukraine Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố Washington sẽ trao cho Kiev “quyền sản xuất” tên lửa phòng không Patriot.