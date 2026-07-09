Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh Bắc Bộ do mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh này.

Cụ thể, từ 14 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 9/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có lượng mưa tích lũy phổ biến như Lai Châu, Điện Biên từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Lạng Sơn từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Khoen On; Mù Cả, Nậm Cuổi; Bum Tở, Lê Lợi, Mường Kim, Nậm Hàng, Pa Ủ, Tân Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Chiềng Sinh, Mường Mùn; Mường Chà, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Tủa Chùa; Búng Lao, Chà Tở, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Phăng, Na Son, Điện Biên Phủ, Mường Lay, Mường Thanh, Pu Nhi, Quài Tở, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Tuần Giáo.

Đối với tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Lao, Mường Giôn, Quỳnh Nhai; Bắc Yên, Bình Thuận, Mường Chiên, Mường La, Mường Sại, Ngọc Chiến, Tà Xùa, Xím Vàng; Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng Sung, Co Mạ, Lóng Phiêng, Mường Bám, Mường Bú, Mường Khiêng, Mường Lạn, Mường Lèo, Chiềng An, Phiêng Khoài, Sốp Cộp, Tà Hộc, Tạ Khoa, Yên Sơn.

Tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Bằng Luân; Chí Đám, Long Cốc, Phong Châu, Văn Miếu; Bình Phú, Chân Mộng, Cự Đồng, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Quan, Hợp Lý, Hương Cần, Khả Cửu, Lâm Thao, Lập Thạch, Minh Đài, Minh Hòa, Vân Phú, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quy Đức, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Pheo, Tân Sơn, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thượng Cốc, Thượng Long, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Vạn Xuân, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Lãng, Yên Trị.

Nhiều tuyến đường ở xã Thác Bà (Lào Cai) bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai là các xã, phường: Bảo Ái, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Thác Bà, Văn Chấn; Bát Xát, Cảm Nhân, Gia Hội, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Nam Cường, Yên Bái, Phúc Khánh, Quy Mông, Trấn Yên; Bắc Hà, Bảo Nhai, Bảo Yên, Chế Tạo, Cốc Lầu, Đông Cuông, Hạnh Phúc, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Khương, Âu Lâu, Cam Đường, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Văn Phú, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Sơn Lương, Tân Hợp, Thượng Hà, Trạm Tấu, Tú Lệ, Xuân Ái, Yên Bình, Yên Thành.

Các xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Tuyên Quang gồm: Hùng Lợi, Nhữ Khê, An Tường, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Tân Trào, Yên Sơn; Hồng Sơn, Hùng Đức, Lâm Bình, Minh Thanh, PBình Thuận, Nông Tiến, Sơn Thủy, Tri Phú, Trường Sinh; Bạch Xa, Bình Ca, Bình Xa, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đông Thọ, Đồng Yên, Du Già, Hàm Yên, Hòa An, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lực Hành, Minh Quang, Minh Sơn, Phú Lương, Phù Lưu, Sơn Dương, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Thanh, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Trung Sơn, Vĩnh Tuy, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Thành.

Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên gồm các xã, phường: Bình Thành, Bình Yên, Đức Lương, Hợp Thành, La Bằng, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Trung Hội; Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Nghinh Tường, Phú Lương, Thần Sa, Yên Trạch; An Khánh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Cường Lợi, Kim Phượng, Lam Vỹ, Na Rì, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Trại Cau, Văn Lăng, Vạn Phú, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Phong, Yên Thịnh.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn có các xã, phường: Chi Lăng, Tân Thành, Tân Tri, Thiện Long; Bằng Mạc, Khuất Xá, Nhất Hòa, Tân Văn, Vạn Linh, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét gây hư hỏng công trình thủy lợi và hoa màu của người dân xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ ngày 8/7 đến 13 giờ ngày 9/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như TĐ Huội Quảng 142,2mm (Lai Châu); Mường Mùn 151,2mm (Điện Biên); Mường Giôn 163,4mm (Sơn La); Đập-Thủy điện Thác Bà 199,2mm (Lào Cai); Mỹ Bằng 200,2mm (Tuyên Quang); Phú Đình 224,4mm (Thái Nguyên); Chi Lăng 105,4mm (Lạng Sơn);...

Từ 5 giờ đến 13 giờ ngày 9/7, khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Bằng Luân 158,2mm (Phú Thọ), Phú Lộc 80,3mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Mưa lớn gây sạt lở, đá rơi, bùn đất trôi tràn mặt đường ở các tỉnh phía Bắc Do ảnh hưởng của mưa lớn tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, một số tuyến đường quốc lộ, đường địa phương đã bị sạt lở và tắc đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã có mặt để khắc phục sự cố này.