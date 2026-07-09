Suối giáp ranh Đồng Nai-Thành phố Hồ Chí Minh sạt lở, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng​

Những ngày qua, khu vực thành phố Đồng Nai xảy ra mưa lớn liên tiếp khiến bờ suối Siệp (phường Biên Hòa), giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đoạn suối Siệp xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Thời gian qua, mưa lớn kéo dài, dòng nước chảy xiết qua đoạn suối chưa được kè đã cuốn trôi đất đá, khoét sâu hai bên bờ, làm hư hỏng đường dân sinh và đe dọa các công trình lân cận.

Đáng nói, nước chảy siết đã cuốn sập cầu dân sinh, làm trơ móng cột điện dưới lòng suốt và khoét sâu vào móng một căn nhà ven bờ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở buộc chủ nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Một số người dân sống trong khu vực cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn suối Siệp đổ về mạnh, bị dồn tại đoạn đường chưa kè khiến dòng nước chảy xiết, khoét sâu hai bên bờ suối.

Ông Trần Văn Lâm (60 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) cho biết, gia đình ông sinh sống cách con suối khoảng 100 m. Khoảng 10 năm trở lại đây, mỗi khi xảy ra mưa lớn, khu vực này thường xuyên bị ngập do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, trong khi dòng chảy không kịp tiêu thoát. Để hạn chế nước tràn vào nhà, gia đình ông đã phải xây một bức tường gạch cao khoảng 1m chắn trước cửa.

Theo ông Trần Văn Lâm, khoảng 4 năm trước, nước lũ từ con suối dâng cao, chảy xiết đã đánh sập bức tường cao hơn 3 m của một hộ dân sống ven suối, cuốn trôi nhiều tài sản và cuốn một người đàn ông 32 tuổi trôi xa khoảng 50 m.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã lắp đặt các biển cảnh báo tại những vị trí thường xuyên xảy ra ngập sâu, nước chảy xiết, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua khu vực khi mực nước dâng cao hoặc có mưa lớn.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn, đặc biệt trong mùa mưa.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, khu vực suối sạt lở nằm trong phần dang dở của dự án cải tạo suối Siệp, giáp ranh giữa phường Tân Đông Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh) và phường Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công từ năm 2016, được kỳ vọng giải quyết ngập úng, ô nhiễm và bảo đảm thoát nước cho khu vực giáp ranh hai địa phương.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện nay nhiều đoạn bờ suối tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa cho biết, tuyến đường ven suối thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt và sạt lở trong mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Vì vậy, địa phương đã lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ ngập sâu, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi mưa lớn.

Suối Siệp có chiều dài khoảng 20 km, bắt nguồn từ các đồi núi nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh chảy ra sông Đồng Nai, là một trong những dòng thoát lũ chính.

Dọc suối có đường rộng hơn 5 m, là ranh giới giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, khoảng 200 hộ dân sinh sống. Trước đó, tối 13/9/2024, tại khu vực suối Siệp, một nữ tài xế đã tử vong sau khi ôtô bị dòng nước cuốn trôi./.

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