Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét và mưa đá tại khu vực Hà Nội chiều 9/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu vẫn tiếp tục phát triển ở phía Tây và phía Bắc thành phố như Ba Vì, Bất Bạt, Cổ Đô, Suối Hai, Quảng Oai, Yên Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Vật Lại, Đa Phúc... Vùng mây có xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông và phát triển mở rộng.

Từ 15 giờ 15 phút đến 17 giờ 15 phút ngày 9/7, khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội có mưa rào và dông, sau đó vùng mưa dông có thể xuất hiện ở các phường Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội...thuộc khu vực trung tâm thành phố, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình nắng nóng ở Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 10-11/7, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Cảnh báo nắng nóng: Nắng nóng ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Người dân chống chọi với nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng... Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch.../.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội và lũ trên các sông Bắc Bộ Dự báo từ 10 giờ 20 đến 12 giờ 20 ngày 3/7, các phường, xã ngoại thành Hà Nội có mưa rào và dông, sau đó, vùng mưa dông có khả năng mở rộng gây mưa cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.