Cà Mau: Thiên tai từ đầu năm tới nay gây thiệt hại ước tính hơn 25 tỷ đồng

Theo Văn phòng Phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau), từ đầu năm nay, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 2 người chết do sét đánh; xảy ra 81 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài khoảng 2.217m, gây ảnh hưởng 75 căn nhà, ước thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng.

Tại Cà Mau cũng xảy ra 42 vụ lốc xoáy làm 4 người bị thương, làm thiệt hại 305 căn nhà, hư hỏng 39 trụ điện và 73 cây xanh, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng; 1 đợt mưa trái mùa làm thiệt hại hơn 1.526ha sản xuất muối, ước thiệt hại gần 13 tỷ đồng và hơn 47ha nuôi artemia, ước tính thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng…

Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã gây thiệt hại ước tính hơn 25 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân các địa phương đã chỉ đạo tuyên truyền, cảnh báo để người dân sống hết sức lưu ý đề phòng và di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời, đang vận động hộ dân gia cố lại phần lộ đất đen bị sạt lở.

Thời gian qua, phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất được tỉnh Cà Mau triển khai kịp thời, phát huy hiệu quả tích cực.

Tỉnh đã rà soát và chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; các phương án ứng phó bão, sạt lở, ngập lụt, gió mạnh trên biển; theo dõi sát tình hình thực tế để chủ động xử lý khi có thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cung cấp thông tin chỉ đạo đến các địa phương, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là trong mùa mưa bão.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình sạt lở, xâm nhập mặn và các yếu tố bất lợi trong giai đoạn đầu mùa mưa, chủ động tham mưu, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó hiệu quả; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là trong mùa mưa bão; vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất…

Với đặc thù ba mặt giáp biển, Cà Mau vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang phải gánh chịu những tổn thương nặng nề từ biến đổi khí hậu.

Trước diễn biến khó lường, thường xuyên và gây tác động ngày nặng nề của thiên tai, tỉnh Cà Mau đang nỗ lực chạy đua với thời gian, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ công trình đến phi công trình nhằm bảo vệ hành lang an toàn các tuyến đường, các khu dân cư ven sông, ven biển, khẩn trương khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm ổn định sinh kế lâu dài cho người dân./.

Cà Mau trước nỗi lo sạt lở bờ biển mùa mưa bão Cà Mau đang nỗ lực ứng phó sạt lở bờ biển nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, với các giải pháp tự nhiên và công trình nhằm bảo vệ đất và sinh kế người dân.