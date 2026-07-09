Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Thủ tướng Friedrich Merz ngày 9/7 thông báo Đức đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường để Berlin mua và triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức.

Phát biểu trước Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ Đức cho biết thỏa thuận được thống nhất với phía Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo ông Merz, việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.

Kế hoạch đưa tên lửa Tomahawk tới Đức từng gặp nhiều bất ổn. Hồi tháng 5, ông Merz từng cho rằng kế hoạch triển khai loại tên lửa này, được công bố dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, có thể bị hủy bỏ do kho dự trữ vũ khí của Mỹ bị ảnh hưởng sau các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.

Tuy nhiên, Berlin sau đó tiếp tục thúc đẩy thương vụ này nhằm tăng cường năng lực răn đe, trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách phát triển các hệ thống vũ khí tầm xa của riêng mình.

Trước đó, Đức từng đề xuất mua tên lửa Tomahawk cùng hệ thống phóng mặt đất Typhon của Mỹ.

Tên lửa Tomahawk do Mỹ phát triển, có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.600 km. Loại tên lửa này hiện chủ yếu được phóng từ tàu chiến và tàu ngầm, nhưng hệ thống Typhon cho phép triển khai Tomahawk từ bệ phóng mặt đất.

Nằm trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng của Đức, ngày 8/7, cũng bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, nước này và Thụy Điển đã nhất trí đẩy mạnh trong lĩnh vực phòng không, trong đó bao gồm nghiên cứu phát triển các hệ thống không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cho biết ông và người đồng cấp Đức Boris Pistorius đã ký ý định thư về tăng cường hợp tác phòng không. Ông cũng cho biết Đức và một số nước khác quan tâm tới tiêm kích Gripen do tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển phát triển.

Thụy Điển hiện là một trong hai quốc gia châu Âu, cùng với Pháp, có khả năng tự phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu mới.

Việc Đức tăng cường hợp tác quốc phòng diễn ra trong bối cảnh các nước NATO đang thúc đẩy đầu tư quân sự, phát triển năng lực tấn công tầm xa và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí bên ngoài./.

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