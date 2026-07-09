Nghị viện châu Âu ủng hộ khởi động đàm phán đồng euro kỹ thuật số

Ngày 9/7, các nghị sỹ của Liên minh châu Âu (EU) đã ủng hộ việc khởi động lại các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro trong bối cảnh khối đang chạy đua giới thiệu loại tiền ảo này.

Đa số áp đảo các nghị sỹ đã thông qua việc thành lập đồng euro kỹ thuật số, đồng nghĩa với việc các nhà đàm phán từ Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên EU có thể bắt đầu đàm phán để đi tới thỏa thuận vào cuối năm nay.

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kỳ vọng đồng euro kỹ thuật số sẽ có thể được đưa vào lưu thông từ năm 2029.

Dự kiến, cuộc họp đầu tiên về vấn đề này sẽ diễn ra ngay trong tháng 7.

Bên cạnh đó, châu Âu cũng có kế hoạch sẽ tiến hành thí điểm về cách thức hoạt động của đồng euro kỹ thuật số vào giữa năm 2027.

Trên thực tế, dự án tiền số của châu Âu đã được chuẩn bị trong nhiều năm nhưng cần phải thống nhất về khung pháp lý để làm nền tảng trước khi đưa vào sử dụng.

EU tin rằng đồng euro kỹ thuật số sẽ là giải pháp giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán của Mỹ như Visa và Mastercard, hay Apple Pay và Google Pay.

Nghị viên EP Fernando Navarrete Rojas - một trong những nhà đàm phán chính của nghị viện, khẳng định đồng euro kỹ thuật số là "lựa chọn thay thế, chứ không phải yêu cầu bắt buộc."

Ông bác bỏ các ý kiến cho rằng đồng euro kỹ thuật số sẽ được sử dụng làm "công cụ kiểm soát" và nhấn mạnh đồng tiền này có "các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất"./.

Nghị viện châu Âu ủng hộ triển khai đồng euro kỹ thuật số “2 trong 1” Nghị viện châu Âu nhất trí phát triển đồng euro kỹ thuật số kết hợp thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến, tạo tiền đề cho giai đoạn thí điểm dự kiến từ năm 2027 nếu các nước thành viên đạt đồng thuận.