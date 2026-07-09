Multimedia

Infographics

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật và sức khỏe

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học.

Nguyễn Hoài Hương
1-3286.jpg

Ngày 8/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.

Theo đó, Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học được xác định theo từng ngành đào tạo cụ thể như: 22 điểm đối với các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt; 20 điểm đối với các ngành Y học cổ truyền Dược học; 18 điểm đối với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ngưỡng chất lượng #đầu vào #giáo dục đại học #ngành y tế #ngành luật #điểm sàn #2026 TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Tìm hiểu về các hành vi gây lãng phí

Tìm hiểu về các hành vi gây lãng phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 266/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.