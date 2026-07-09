Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật và sức khỏe

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học.

Ngày 8/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.

Theo đó, Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học được xác định theo từng ngành đào tạo cụ thể như: 22 điểm đối với các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt; 20 điểm đối với các ngành Y học cổ truyền Dược học; 18 điểm đối với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học./.