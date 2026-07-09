Cặp vợ chồng Venezuela làm đồ chơi về chó cứu hộ giúp trẻ em vượt qua sang chấn sau động đất

Sau động đất tại Venezuela, một cặp vợ chồng làm 1.000 bộ đồ chơi lấy cảm hứng từ chó cứu hộ Tsunami tặng trẻ em ở khu tạm cư, giúp các em vơi bớt sang chấn tâm lý và tiếp thêm hy vọng sau thảm họa.

Sau trận động đất khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và hơn 17.000 người mất nhà cửa tại Venezuela, vợ chồng Veronica Silva và Joel Tovar đã sản xuất 1.000 bộ đồ chơi lấy cảm hứng từ chó cứu hộ Tsunami và các chó nghiệp vụ khác để tặng trẻ em tại các khu tạm cư ở Caracas.

Những bộ xếp hình và trò chơi Ludo được kỳ vọng giúp các em tạm quên nỗi đau, giảm bớt sang chấn tâm lý sau thiên tai.

Theo hai vợ chồng, dự án được thực hiện bằng chính máy móc, chuyên môn và nguồn lực của xưởng Thunder Cut, đồng thời sẽ tiếp tục duy trì sản xuất trong thời gian các gia đình vẫn phải sống tại nơi sơ tán. Đây là cách họ lan tỏa sự sẻ chia và hy vọng tới những trẻ em chịu ảnh hưởng bởi thảm họa./.

Trung tá quân đội Venezuela rưng rưng xúc động về sự tận tâm của đoàn cứu hộ Việt Nam Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam được lực lượng chức năng Venezuela đánh giá cao về sự tận tâm, chuyên nghiệp, kỷ luật. Hoạt động cứu hộ, hỗ trợ người dân để lại ấn tượng sâu sắc.