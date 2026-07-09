Trung tá quân đội Venezuela rưng rưng xúc động về sự tận tâm của đoàn cứu hộ Việt Nam

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam được lực lượng chức năng Venezuela đánh giá cao về sự tận tâm, chuyên nghiệp, kỷ luật. Hoạt động cứu hộ, hỗ trợ người dân để lại ấn tượng sâu sắc.

Sự tận tâm, chuyên nghiệp và tính kỷ luật của Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc với lực lượng chức năng Venezuela trong quá trình khắc phục hậu quả động đất.

Trung tá Raúl Serrano Chacón, Điều phối viên của đoàn, đánh giá cao khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả của các thành viên trong điều kiện làm việc nguy hiểm, khắc nghiệt. Ông cũng xúc động trước tình cảm mà người dân Venezuela dành cho đoàn Việt Nam, từ những chai nước, hoa quả tiếp sức đến lời cảm ơn chân thành.

Theo ông, những hoạt động tìm kiếm nạn nhân, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, trao tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân của đoàn đã góp phần xoa dịu mất mát, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm của Việt Nam./.

Quyền Tổng thống Venezuela tri ân các quốc gia hỗ trợ xử lý hậu quả động đất Quyền Tổng thống Rodriguez bày tỏ sự biết ơn của Venezuela đối với các quốc gia đã hỗ trợ nước này, khẳng định ưu tiên hiện nay là tập trung phục hồi, tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.