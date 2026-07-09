Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba

Ngày 7/7, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể để thảo luận về lệnh bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại trước khó khăn mà người dân đảo quốc Caribe này đang phải gánh chịu.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh quyết định đưa vấn đề lệnh bao vây, cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với Cuba ra thảo luận trong bối cảnh nhiều nước thành viên tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những tác động nặng nề mà các biện pháp đơn phương của Mỹ gây ra cho đời sống kinh tế, xã hội và nhân đạo của người dân Cuba.

Với 136 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 30 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất tiến hành phiên thảo luận chung theo đề nghị của Cuba, nhằm xem xét những hệ lụy dai dẳng của lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe.

Diễn biến trên cho thấy vấn đề lệnh cấm vận đối với Cuba tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế, nhiều quốc gia nhấn mạnh cần tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các dân tộc.

Tại phiên họp, đại diện Cuba và nhiều nước đã nêu bật những khó khăn hiện nay của người dân, từ việc tiếp cận hàng hóa thiết yếu, thuốc men, nhiên liệu cho đến các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng lệnh cấm vận không chỉ gây tổn thất trực tiếp và nghiêm trọng cho nền kinh tế Cuba, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội và khả năng phục hồi của quốc đảo trước các cú sốc bên ngoài.

Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế một lần nữa bày tỏ sự chia sẻ, ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Cuba trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Các đại biểu nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới còn nhiều thách thức về kinh tế, lương thực, năng lượng và khí hậu, việc duy trì hoặc tăng cường các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương càng làm trầm trọng thêm gánh nặng đối với dân thường, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Các thành viên Liên hợp quốc kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba, khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương không thể là giải pháp bền vững cho khác biệt chính trị, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại, tôn trọng chủ quyền và mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi.

Hàng loạt tiếng nói ủng hộ Cuba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc cho thấy mong muốn chung của cộng đồng quốc tế là tạo điều kiện để quốc gia Caribe này có thêm không gian phát triển, khắc phục khó khăn và nâng cao đời sống người dân./.

Cuba khôi phục hệ thống điện tại nhiều tỉnh thành sau sự cố mất điện diện rộng Tính đến chiều 7/7 (theo giờ địa phương), 10/15 tỉnh của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia sau khi xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng lần thứ ba trong 6 tháng.